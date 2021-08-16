Великобритания предлагает не признавать "Талибан" афганским правительством

Великобритания предлагает не признавать "Талибан" в качестве правительства Афганистана на двусторонней основе. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Джонсона, Великобритания против того, чтобы кто-либо признал "Талибан" афганским правительством.

"Мы не хотим, чтобы кто-либо на двусторонней основе признал Талибан", - сказал Джонсон.

Он призывал западные страны к совместной работе по Афганистану, через такие механизмы, как Организация Объединенных Наций и НАТО.

"Мы хотим единой позиции среди всех единомышленников, насколько это возможно, чтобы мы делали все возможное, чтобы не допустить, чтобы Афганистан снова стал рассадником террора", - добавил он.

Он также отметил, что вывод войск США из Афганистана ускорил захват власти талибами.

"Я думаю, будет справедливо сказать, что решение США о выходе ускорило процесс", - отметил Джонсон.