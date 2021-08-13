Голова Міноборони Британії заявив про загрозу повернення "Аль-Каїди"

У Міністерстві оборони Британії заявили про загрозу повернення "Аль-Каїди". Можливість їх повернення з'явилася після виведення американських військ з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова голови Міноборони Великобританії Бена Уоллеса в ефірі Sky News .

"Я точно відчуваю стурбованість тим, що держави, які не відбулись, є благодатним грунтом для таких людей. "Аль-Каїда", ймовірно, повернеться", - сказав голова британського військового відомства.

Телекомпанія CNN з посиланням на джерела в Міноборони США інформувала в четвер, що американські військові побоюються відновлення в Афганістані позицій "Аль-Каїди".

Виведення американських військ з країни створить вакуум, який, ймовірно, надасть "Аль-Каїді" та іншим терористичним угрупованням можливість реорганізації.