Крупный мировой производитель снарядов поможет покупать оружие для ВСУ

Пятница 20 февраля 2026 15:07
Крупный мировой производитель снарядов поможет покупать оружие для ВСУ Фото: Южная Корея рассматривает возможность присоединения к инициативе PURL (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Южная Корея рассматривает возможность присоединения к инициативе НАТО PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Times.

Издание отмечает, что если страна решит принять участие, этот шаг может углубить оборонные связи с Европой, поскольку Сеул стремится расширить продажу оружия членам НАТО, одновременно еще больше обострив отношения с Россией.

По примеру Японии, вклад Южной Кореи скорее всего ограничится закупкой нелетального оружия.

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что "продолжает переговоры с НАТО о различных способах поддержки Украины".

Чиновник министерства подтвердил, что НАТО обратилось к Южной Корее с просьбой присоединиться к механизму PURL по поддержке Украины.

Он заявил, что позиция Сеула по помощи стране, пострадавшей от войны, сосредоточена на "гуманитарной помощи и другом нелетальном военном оборудовании", отказавшись уточнить, склоняется ли правительство к участию в инициативе.

Напомним, в прошлом году США и НАТО запустили программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую поставки американского оружия в Украину за счет европейских стран. Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

На программу уже выделили средства, в частности, Дания (около 580 млн датских крон), Швеция (275 млн долларов), Норвегия (135 млн долларов), Нидерланды (500 млн евро) и Германия.

В сентябре 2025 года первые поставки военного оборудования по PURL прибыли в Украину, новые ожидаются в ближайшее время.

Согласно последним заявлениям, в программе PURL участвуют большинство стран-членов НАТО - более 20 государств. Недавно к инициативе присоединились Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Также Британия выделила пакет финансирования на закупку американского оружия для Украины.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Германия, Нидерланды и Норвегия - это три страны, которые закупили наибольшее количество американского оружия для Украины по программе PURL.

Отметим, что недавно американский лидер Дональд Трамп в очередной раз похвастался, что Америка больше не тратит денег на Украину, в отличие от своих предшественников, а наоборот, зарабатывает на ней благодаря программе PURL.

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что в этом году США поставят Украине собственного оружия на сумму 15 миллиардов долларов, которое оплачивает Европа.

