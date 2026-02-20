ua en ru
Хватает ли Украине западной военной помощи: что говорят в ОП

Пятница 20 февраля 2026 08:46
Хватает ли Украине западной военной помощи: что говорят в ОП Фото: Игорь Жовква (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украина сегодня получает больше значительно больше военной помощи, чем в начале вторжения. Главная проблема - это несвоевременность передачи анонсированных оборонных пакетов.

Об этом заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал в интервью РБК-Украина.

"Если бы давали вовремя и достаточно, наверное, баллистические ракеты не попадали бы в наши объекты энергетической инфраструктуры. Они попадают тогда, когда нет достаточно ракет, которые их могут сбить", - заявил Жовква.

Он также подчеркнул, что в вопросах военной помощи все гораздо лучше, чем было в первые месяцы и годы войны.

"Есть наши соглашения по безопасности, 28 соглашений. В большинстве из них зафиксирована четкая сумма помощи Украине в военных вопросах, в течение 10-летнего периода действий этого соглашения. И страны придерживаются этих цифр, а некоторые и превышают", - добавил заместитель главы Офиса президента.

Так, Германия, имеет 8 млрд евро по соглашению, только на сегодняшний год утвердила бюджет 11,5 млрд евро и четко его выполняет. Второй вид помощи - это софинансирование совместного производства. Третий - это взносы на программу PURL, по которой 4,8 млрд долларов собрано за прошлый год.

"Смотрите, год только начался, а уже 584 млн евро мы получили за этот месяц. Шесть стран. Великобритания, впервые, кстати, присоединилась к программе PURL. Норвегия - это наш чемпион прошлого года и уже выделяет новую помощь. Нидерланды так же в топ-3 были, еще Швеция, Исландия и Латвия", - подчеркнул Жовква.

Кроме того, по программе PURL Украина получает только ту помощь, которая действительно нужна, уже удалось отойти от того формата, когда давали все что есть.

"В списках, которые идут к американской стороне, четко указано именно то, в чем нуждается Украина, поэтому и деньги выделяются четко на то, что надо. Нам не нужно уже большого количества танков, потому что война ведется по-другому. Это война дронов и воздуха. То есть нам нужна защита в воздухе", - отметил представитель ОП.

По его словам, в вопросе энергетической помощи действуют такие же подходы: определено необходимое конкретное оборудование, номенклатура, а не все в целом.

Как работает PURL

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - Список приоритетных потребностей Украины) была создана летом 2025 года как механизм для продолжения поставок американского вооружения ВСУ.

Ее особенность заключается в том, что Белый дом соглашается продавать свое оружие и технологии, но оплату за них осуществляют другие союзники по НАТО и партнеры. Приоритетом закупок являются системы ПВО и ракеты к ним.

Так, ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны НАТО ежемесячно выделять на оружие для Украины не менее 1 млрд долларов.

