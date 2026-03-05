Число оккупантов в украинском плену достигло рекорда, - "Хочу жить"

Иллюстративное фото: в украинском плену зафиксировали самое большое количество пленных оккупантов с начала войны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас в украинском плену самое большое количество российских оккупантов с начала войны. Но Москва все так же не хочет обмена "всех на всех".

"Сейчас в украинском плену находится наибольшее за все время количество российских военнопленных - тысячи россиян заполнили украинские лагеря для военнопленных", - сказано в сообщении проекта. В "Хочу жить" обратили внимание, что россияне повторно отправляют на фронт тех солдат, которых вернули в результате обмена. И обмен в формате "всех на всех" позволил бы ВС РФ восполнить потери, которые сопоставимы с половиной дивизии (около 4-6 тысяч человек). Но российские власти все так же саботируют такой обмен.