Главная » Новости » Война в Украине

Число оккупантов в украинском плену достигло рекорда, - "Хочу жить"

15:52 05.03.2026 Чт
2 мин
Россия продолжает саботировать обмен пленными "всех на всех"
aimg Иван Носальский
Число оккупантов в украинском плену достигло рекорда, - "Хочу жить" Иллюстративное фото: в украинском плену зафиксировали самое большое количество пленных оккупантов с начала войны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас в украинском плену самое большое количество российских оккупантов с начала войны. Но Москва все так же не хочет обмена "всех на всех".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить" в Telegram.

Читайте также: Украина и РФ провели первый за 4 месяца обмен пленными: кого удалось вернуть

"Сейчас в украинском плену находится наибольшее за все время количество российских военнопленных - тысячи россиян заполнили украинские лагеря для военнопленных", - сказано в сообщении проекта.

В "Хочу жить" обратили внимание, что россияне повторно отправляют на фронт тех солдат, которых вернули в результате обмена. И обмен в формате "всех на всех" позволил бы ВС РФ восполнить потери, которые сопоставимы с половиной дивизии (около 4-6 тысяч человек). Но российские власти все так же саботируют такой обмен.

Обмен пленными 5 марта

Напомним, сегодня, 5 марта, между Украиной и Россией прошел новый обмен военнопленными, в результате которого домой вернулись 200 украинских защитников.

Он стал результатом трехсторонних переговоров в Женеве. Стороны договорились о возвращении домой в общей сложности 1000 военнослужащих (по формуле "500 на 500"), в два этапа.

Второй этап обмена запланирован на 6 марта, во время которого ожидается возвращение еще 300 украинцев.

Стоит заметить, что до января в обменах военнопленными была пауза в несколько месяцев. Процесс саботировала Россия.

К слову, еще в мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина рассчитывает на обмен пленными в формате "всех на всех" после того, как будет установлен режим прекращения огня.

