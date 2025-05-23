Большой обмен пленными между Украиной и РФ еще продолжается, - источники

Большой обмен пленными между Украиной и Россией 23 мая еще не завершился. Процесс обмена продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Источники РБК-Украина сообщают, что обмен еще не завершился и продолжается.

"Только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он "вступит в силу в ближайшее время". Возможно, это приведет к чему-то большому?" - написал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что якобы между Украиной и РФ завершился обмен пленными.

Большой обмен пленными

Напомним, что 16 мая Украина и Россия во время первых за три года переговоров договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".

В Турции заявили, что предложили обмен пленными, когда переговоры в Стамбуле зашли в тупик.

Украина начала подготовку к обмену сразу. В тот же день, 16 мая, в ГУР заявили, что начали готовить списки имен пленных для обмена. Через два дня Украина согласовала план обмена.

Как стало известно 22 мая, Украина и Россия обменялись списками имен для обмена. Также сообщалось, что обмен пленными пройдет в несколько этапов.

Больше о большом обмене пленными и как к нему готовилась Украина - в материале РБК-Украина.

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