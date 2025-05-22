В России допускают поэтапный обмен "1000 на 1000": в чем причина

За один день провести обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией (РФ) в формате "1000 на 1000" якобы не удастся, в связи с чем его могут разбить на несколько этапов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Государственной думы России Шамсаила Саралиева, которого цитирует "РБК".

В частности добавил, что процесс якобы будет разбит на несколько дней.

Обмен в формате "1000 на 1000"

16 мая в Стамбуле состоялись первые за последние три года прямые переговоры между представителями Украины и России. В то же время в Турции находился президент Украины Владимир Зеленский, который планировал личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако последний проигнорировал призыв о переговорах с глазу на глаз.

Делегацию Украины возглавлял Умеров, а России - помощник Путина Владимир Мединский.

По результатам встречи стороны согласились провести обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". В Кремле отметили, что реализация договоренности требует времени, однако все стороны заинтересованы как можно быстрее воплотить ее в жизнь.

Сегодня, 22 мая, Зеленский провел совещание по обмену пленными, во время которого анализировались списки, которые подала российская сторона.

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