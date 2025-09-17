Крупный китайский автопроизводитель неожиданно решил уйти из России: что стало причиной

Причина в том, что компания хочет выйти на биржу Гонконга, разместив там акции на 1,2 миллиарда долларов. Деньги компания потратит на расширение линейки электромобилей и гибридных авто, а 20% дополнительно вложит в зарубежные представительства.

Однако из-за санкций, которые действуют против России, у компании могут возникнуть проблемы - что сама Chery фактически подтвердила в официальном проспекте эмиссии акций. Там заявлено, что компания хочет "подтвердить соблюдение санкций и экспортного контроля" - поэтому отказывается от российского рынка.

Россия - второй по размерам рынок для Chery. В 2024 году каждый пятый купленный в РФ автомобиль был брендом этой компании, а всего было продано 325,2 тысячи авто. Также в 2024 году 25,5% совокупной выручки Chery было в России, против 17,7% в 2023 году.

Сейчас в РФ действует 372 дилерских представительства и 687 салонов Chery. Компания начала активно сворачивать деятельность, при этом это продолжается с апреля. Тогда дочерняя структура Chery в России объявила о передаче активов трем неназванным компаниям. Выход будет полностью завершен до 2027 года.

При этом по данным российских СМИ, представительство Chery в России уже поспешило заявить, что якобы не уйдет из страны полностью. Представительство реализует в РФ четыре бренда авто - собственно сам Chery, а также Exeed, Omoda и Jaecoo.

В свою очередь, старший аналитик Rhodium Group Грегор Себастьян в комментарии японскому изданию сказал, что решение Chery, если его реализуют - это "огромный разворот".

Влияют на него не только западные санкции, но и действия Кремля. Недавно РФ ввела новые утилизационные сборы на импортные автомобили, фактически направленные именно против китайского производителя. Из-за этого бизнес в России становится нерентабельным, поэтому Chery выгоднее продавать автомобили в Евросоюзе.