Великий китайський автовиробник несподівано вирішив піти з Росії: що стало причиною

Причина в тому, що компанія хоче вийти на біржу Гонконгу, розмістивши там акції на 1,2 мільярда доларів. Гроші компанія витратить на розширення лінійки електромобілів та гібридних авто, а 20% додатково вкладе у закордонні представництва.

Проте через санкції, які діють проти Росії, в компанії можуть виникнути проблеми - що сама Chery фактично підтвердила в офіційному проспекті емісії акцій. Там заявлено, що компанія хоче "підтвердити дотримання санкцій та експортного контролю" - тому відмовляється від російського ринку.

Росія - другий за розмірами ринок для Chery. У 2024 році кожен п'ятий куплений у РФ автомобіль був брендом цієї компанії, а загалом було продано 325,2 тисячі авто. Також у 2024 році 25,5% сукупного виторгу Chery було в Росії, проти 17,7% у 2023 році.

Зараз у РФ діє 372 дилерських представництва і 687 салонів Chery. Компанія почала активно згортати діяльність, при цьому це триває з квітня. Тоді дочірня структура Chery в Росії оголосила про передачу активів трьом неназваним компаніям. Вихід буде повністю завершено до 2027 року.

При цьому за даними російських ЗМІ, представництво Chery в Росії вже поспішило заявити, що нібито не піде з країни повністю. Представництво реалізує у РФ чотири бренди авто - власне сам Chery, а також Exeed, Omoda та Jaecoo.

Зі свого боку, старший аналітик Rhodium Group Грегор Себастьян у коментарі японському виданню сказав, що рішення Chery, якщо його реалізують - це "величезний розворот".

Впливають на нього не тільки західні санкції, але й дії Кремля. Нещодавно РФ ввела нові утилізаційні збори на імпортні автомобілі, фактично спрямовані саме проти китайського виробника. Через це бізнес в Росії стає нерентабельним, тому Chery вигідніше продавати автомобілі в Євросоюзі.