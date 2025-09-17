Крупный китайский автопроизводитель неожиданно решил уйти из России: что стало причиной
Известный китайский производитель автомобилей Chery Automobile объявил о намерении покинуть российский рынок. Компания планирует полностью покинуть Россию до наступления 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японскую газету Nikkei.
Причина в том, что компания хочет выйти на биржу Гонконга, разместив там акции на 1,2 миллиарда долларов. Деньги компания потратит на расширение линейки электромобилей и гибридных авто, а 20% дополнительно вложит в зарубежные представительства.
Однако из-за санкций, которые действуют против России, у компании могут возникнуть проблемы - что сама Chery фактически подтвердила в официальном проспекте эмиссии акций. Там заявлено, что компания хочет "подтвердить соблюдение санкций и экспортного контроля" - поэтому отказывается от российского рынка.
Россия - второй по размерам рынок для Chery. В 2024 году каждый пятый купленный в РФ автомобиль был брендом этой компании, а всего было продано 325,2 тысячи авто. Также в 2024 году 25,5% совокупной выручки Chery было в России, против 17,7% в 2023 году.
Сейчас в РФ действует 372 дилерских представительства и 687 салонов Chery. Компания начала активно сворачивать деятельность, при этом это продолжается с апреля. Тогда дочерняя структура Chery в России объявила о передаче активов трем неназванным компаниям. Выход будет полностью завершен до 2027 года.
При этом по данным российских СМИ, представительство Chery в России уже поспешило заявить, что якобы не уйдет из страны полностью. Представительство реализует в РФ четыре бренда авто - собственно сам Chery, а также Exeed, Omoda и Jaecoo.
В свою очередь, старший аналитик Rhodium Group Грегор Себастьян в комментарии японскому изданию сказал, что решение Chery, если его реализуют - это "огромный разворот".
Влияют на него не только западные санкции, но и действия Кремля. Недавно РФ ввела новые утилизационные сборы на импортные автомобили, фактически направленные именно против китайского производителя. Из-за этого бизнес в России становится нерентабельным, поэтому Chery выгоднее продавать автомобили в Евросоюзе.
Новые санкции против России
Между тем 13 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести "серьезные" санкции против России при условии, если все страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.
Он призвал страны НАТО ввести пошлины для Китая в диапазоне 50-100%, которые можно будет отменить после завершения войны в Украине. Трамп также раскритиковал Европу за "недостаточно жесткие санкции" против России и продолжение закупки российской нефти.
А тем временем выяснилось, что Еврокомиссия может не представить 19-й пакет санкций против РФ в запланированную дату - 17 сентября. Вопрос пока снят с повестки дня. Отмечается, что новый пакет будет представлен позже, после согласования пакета со странами G7.