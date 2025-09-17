Великий китайський автовиробник несподівано вирішив піти з Росії: що стало причиною
Відомий китайський виробник автомобілів Chery Automobile оголосив про намір покинути російський ринок. Компанія планує повністю залишити Росію до настання 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японську газету Nikkei.
Причина в тому, що компанія хоче вийти на біржу Гонконгу, розмістивши там акції на 1,2 мільярда доларів. Гроші компанія витратить на розширення лінійки електромобілів та гібридних авто, а 20% додатково вкладе у закордонні представництва.
Проте через санкції, які діють проти Росії, в компанії можуть виникнути проблеми - що сама Chery фактично підтвердила в офіційному проспекті емісії акцій. Там заявлено, що компанія хоче "підтвердити дотримання санкцій та експортного контролю" - тому відмовляється від російського ринку.
Росія - другий за розмірами ринок для Chery. У 2024 році кожен п'ятий куплений у РФ автомобіль був брендом цієї компанії, а загалом було продано 325,2 тисячі авто. Також у 2024 році 25,5% сукупного виторгу Chery було в Росії, проти 17,7% у 2023 році.
Зараз у РФ діє 372 дилерських представництва і 687 салонів Chery. Компанія почала активно згортати діяльність, при цьому це триває з квітня. Тоді дочірня структура Chery в Росії оголосила про передачу активів трьом неназваним компаніям. Вихід буде повністю завершено до 2027 року.
При цьому за даними російських ЗМІ, представництво Chery в Росії вже поспішило заявити, що нібито не піде з країни повністю. Представництво реалізує у РФ чотири бренди авто - власне сам Chery, а також Exeed, Omoda та Jaecoo.
Зі свого боку, старший аналітик Rhodium Group Грегор Себастьян у коментарі японському виданню сказав, що рішення Chery, якщо його реалізують - це "величезний розворот".
Впливають на нього не тільки західні санкції, але й дії Кремля. Нещодавно РФ ввела нові утилізаційні збори на імпортні автомобілі, фактично спрямовані саме проти китайського виробника. Через це бізнес в Росії стає нерентабельним, тому Chery вигідніше продавати автомобілі в Євросоюзі.
Нові санкції проти Росії
Тим часом 13 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії за умови, якщо усі країни НАТО припинять купувати російську нафту.
Він закликав країни НАТО ввести мита для Китаю в діапазоні 50−100%, які можна буде скасувати після завершення війни в Україні. Трамп також розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти.
А тим часом з'ясувалося, що Єврокомісія може не представити 19-й пакет санкцій проти РФ в заплановану дату - 17 вересня. Питання поки знято з порядку денного. Зазначається, що новий пакет буде представлено пізніше, після узгодження пакета з країнами G7.