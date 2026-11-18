Почему астероид считается небезопасным?

Астероид 1999 AN10 имеет диаметр от 800 до 1800 метров.

7 августа 2027 года в 7:12 по всемирному координированному времени (UTC) он пролетит мимо Земли на расстоянии примерно 389 855 км - это почти столько же, сколько отделяет нашу планету от Луны.

NASA относит астероид к потенциально опасным из-за его больших размеров и возможности приближаться к орбите Земли на расстояние менее 0,05 астрономической единицы.

Такой статус не означает, что столкновение неизбежно или даже вероятн. Он лишь указывает, что объект достаточно велик и может пролетать поблизости от нашей планеты, поэтому за его движением нужно следить. Теперь вероятность столкновения 1999 AN10 с Землей равна нулю.

Благодаря близкому пролету астероид можно увидеть на ночном небе даже с помощью обычного бинокля. При максимальном сближении он будет находиться в участке неба вблизи созвездий Тельца, Овна, Рыб и Пегаса.

7 августа 2027 года Земля пройдет вблизи астероида 1999 AN10. На этой диаграмме красный эллипс обозначает орбиту 1999 AN10 в 2027 году. Отметки на этой линии соответствуют началу месяцев (схема: Гай Оттевелл)

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Орбитальные особенности и другие известные объекты

Астрономы открыли в 1999 AN10 еще 13 января 1999 года. Он принадлежит к астероидам группы Аполлона - то есть его вытянутая орбита пересекает орбиту Земли вокруг Солнца, совершая полный оборот за 643 дня.

В момент пролета Луна будет находиться с противоположной стороны Земли на расстоянии более 763 тысяч километров от астероида, поэтому риска столкновения со спутником нашей планеты также отсутствует.

В базах данных астрономов насчитывается около 2,5 тысяч подобных потенциально опасных астероидов, хотя эксперты считают, что обнаружена лишь половина из них.

Среди других известных объектов из этого списка выделяют:

Апофис (99942) - пролетит 13 апреля 2029 года на расстоянии около 32 000 километров от поверхности Земли.

Бенну (101955) - имеет небольшую потенциальную вероятность столкновения 24 сентября 2182, образцы которого на Землю доставила миссия OSIRIS-REx.

2001 WN5 - пройдет внутри орбиты Луны в июне 2028 года.

1997 XF11 - астероид, который после открытия в 1997 году пугал ранними расчетами возможного столкновения, но дальнейшие наблюдения полностью исключили этот риск.