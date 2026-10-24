Опасное сближение с Апофисом: Земля разорвет астероид гравитацией

В апреле 2029 года астероид Апофис приблизится к Земле на рекордное расстояние. Гравитация нашей планеты приведет к мощным приливным эффектам, которые могут серьезно изменить форму, орбиту и поверхность космического тела.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura .

Что произойдет с Апофисом у Земли?

Обычно при приближении астероидов главной угрозой считается риск столкновения с нашей планетой. Однако в случае с Апофисом ситуация обстоит иначе.

Космическая глыба шириной 400 метров пролетит мимо Земли в апреле 2029 года на расстоянии около 32 тысяч километров. Этого достаточно для безопасности человечества, но слишком близко для самого астероида.

Гравитационное поле Земли начнет активно тянуть и скручивать Апофис. Это приведет к так называемым приливным эффектам, способным изменить скорость вращения объекта, скорректировать его орбиту и даже спровоцировать мини-сдвиги и трещины на поверхности.

Почему сближение уникально для науки?

Астрономы отмечают: такой сценарий чрезвычайно ценная возможность. Когда приливные силы встряхивают астероид, они раскрывают его внутреннюю структуру, обычно скрытую под поверхностным слоем.

"Это напоминает разбивание пиньята, когда наружу выходят скрытые элементы. Подобные процессы наблюдаются при приближении комет к Солнцу, однако увидеть это на примере большого астероида удается крайне редко", - объясняют исследователи.

Поэтому у ученых будет уникальная возможность заглянуть внутрь космического тела и получить данные о его составе.

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Угроза космического мусора: возможно ли столкновение?

Исследователи также просчитали риск того, что во время пролета Апофис может столкнуться с объектами на околоземной орбите.

На высоте около 36 тысяч километров расположены геостационарные спутники, преимущественно метеорологические и телекоммуникационные.

В этом регионе работают около 600 активных аппаратов, а также определенное количество неконтролируемого космического мусора.

Однако математическое моделирование показало, что вероятность такого столкновения крайне низка. В то же время авария действительно могла бы полностью изменить траекторию астероида непредсказуемым образом.

Космическая гонка миссий: как человечество готовится к встрече с астероидом?

Уникальное событие привлекло внимание ведущих космических агентств мира. Европейское космическое агентство готовит миссию Ramses, запуск которой намечен на апрель 2028 года, чтобы сопровождать Апофис во время пролета.

Параллельно астероиду направляют зонд Osiris-Apex от NASA.

Обе миссии рассчитаны на детальное изучение последствий гравитационного воздействия Земли на космическое тело – это станет важным шагом для систем планетарной защиты.