NASA обнаружило на астероиде вещества, которые могли дать жизнь на Земле

Новые исследования NASA показывают, что пыль с астероида содержит сахара для жизни, загадочное вещество, похожее на жвачку, и большое количество звездной пыли из сверхновых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт CNET .

Обнаружен шестиуглеродный сахар и рибоза

Роботизированный аппарат NASA Osiris-Rex собрал камни и пыль с астероида Бенну в 2020 году и доставил образцы на Землю в 2023 году. С тех пор ученые по всему миру изучают эти материалы, чтобы понять ранние этапы формирования Солнечной системы.

Группа исследователей под руководством Есихиро Фурукавы из Университета Тохоку (Япония) нашла шестиуглеродный глюкозный сахар - универсальный источник углерода и топлива для живых организмов. Это первый случай, когда такой сахар был найден во внеземном образце. В образцах также присутствовал пятиуглеродный сахар рибоза, который ранее уже находили в космосе.

Хотя эти сахара не являются доказательством жизни, их обнаружение вместе с ранее найденными аминокислотами, нуклеобазами и карбоновых кислотах показывает, что строительные блоки биологических молекул были широко распространены в Солнечной системе.

Фурукава отметил, что все необходимые нуклеобазы для создания ДНК и РНК уже найдены в образцах Бенну. "Новое открытие рибозы означает, что все компоненты для формирования молекулы РНК присутствуют в Бенну", - подчеркнул ученый.

Эти результаты опубликованы в журнале Nature и поддерживают гипотезу, согласно которой перед появлением сложной жизни на Земле существовал мир РНК, предшествовавший современным клеткам.

Американские и японские исследователи нашли ключевые сахара, необходимые для жизни, в образцах астероида Бенну (фото: NASA)

Необычное вещество, похожее на жвачку

Помимо сахаров, образцы Бенну содержат и другие необычные находки. Исследователи Скотт Сэндфорд (Исследовательский центр Эймса) и Зак Гейнсфорт опубликовали статью о материале, похожем на жвачку, который ранее не встречался на космических объектах.

Первоначально вещество было мягким и гибким, но со временем затвердело. Оно состоит из "полимероподобных материалов, богатых азотом и кислородом", что может указывать на химические предшественники жизни на Земле.

"Эта странная субстанция может быть одной из первых модификаций материалов, произошедших в астероиде. На этом примитивном астероиде, сформировавшемся в первые дни Солнечной системы, мы наблюдаем события, происходившие на заре всего", - заявил Сэндфорд.

Пыль из звезд старше Солнечной системы

Еще одно исследование, возглавляемое Энн Нгуен (Космический центр имени Линдона Джонсона), изучило пыль в образцах Бенну, которая образовалась из звезд старше нашей Солнечной системы. Обнаружилось в шесть раз больше пыли от сверхновых, чем ожидалось.

"Сохранность этих материалов в образцах Бенну стала неожиданностью и показывает, что часть вещества избежала изменений в материнском теле. Наше исследование раскрывает разнообразие пресолнечных материалов, скапливавшихся при формировании астероида", - отметила Нгуен.