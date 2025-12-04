ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

NASA обнаружило на астероиде вещества, которые могли дать жизнь на Земле

Четверг 04 декабря 2025 15:15
UA EN RU
NASA обнаружило на астероиде вещества, которые могли дать жизнь на Земле NASA раскрывает тайны происхождения жизни с помощью космических образцов (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Новые исследования NASA показывают, что пыль с астероида содержит сахара для жизни, загадочное вещество, похожее на жвачку, и большое количество звездной пыли из сверхновых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт CNET.

Обнаружен шестиуглеродный сахар и рибоза

Роботизированный аппарат NASA Osiris-Rex собрал камни и пыль с астероида Бенну в 2020 году и доставил образцы на Землю в 2023 году. С тех пор ученые по всему миру изучают эти материалы, чтобы понять ранние этапы формирования Солнечной системы.

Группа исследователей под руководством Есихиро Фурукавы из Университета Тохоку (Япония) нашла шестиуглеродный глюкозный сахар - универсальный источник углерода и топлива для живых организмов. Это первый случай, когда такой сахар был найден во внеземном образце. В образцах также присутствовал пятиуглеродный сахар рибоза, который ранее уже находили в космосе.

Хотя эти сахара не являются доказательством жизни, их обнаружение вместе с ранее найденными аминокислотами, нуклеобазами и карбоновых кислотах показывает, что строительные блоки биологических молекул были широко распространены в Солнечной системе.

Фурукава отметил, что все необходимые нуклеобазы для создания ДНК и РНК уже найдены в образцах Бенну. "Новое открытие рибозы означает, что все компоненты для формирования молекулы РНК присутствуют в Бенну", - подчеркнул ученый.

Эти результаты опубликованы в журнале Nature и поддерживают гипотезу, согласно которой перед появлением сложной жизни на Земле существовал мир РНК, предшествовавший современным клеткам.

NASA обнаружило на астероиде вещества, которые могли дать жизнь на ЗемлеАмериканские и японские исследователи нашли ключевые сахара, необходимые для жизни, в образцах астероида Бенну (фото: NASA)

Необычное вещество, похожее на жвачку

Помимо сахаров, образцы Бенну содержат и другие необычные находки. Исследователи Скотт Сэндфорд (Исследовательский центр Эймса) и Зак Гейнсфорт опубликовали статью о материале, похожем на жвачку, который ранее не встречался на космических объектах.

Первоначально вещество было мягким и гибким, но со временем затвердело. Оно состоит из "полимероподобных материалов, богатых азотом и кислородом", что может указывать на химические предшественники жизни на Земле.

"Эта странная субстанция может быть одной из первых модификаций материалов, произошедших в астероиде. На этом примитивном астероиде, сформировавшемся в первые дни Солнечной системы, мы наблюдаем события, происходившие на заре всего", - заявил Сэндфорд.

Пыль из звезд старше Солнечной системы

Еще одно исследование, возглавляемое Энн Нгуен (Космический центр имени Линдона Джонсона), изучило пыль в образцах Бенну, которая образовалась из звезд старше нашей Солнечной системы. Обнаружилось в шесть раз больше пыли от сверхновых, чем ожидалось.

"Сохранность этих материалов в образцах Бенну стала неожиданностью и показывает, что часть вещества избежала изменений в материнском теле. Наше исследование раскрывает разнообразие пресолнечных материалов, скапливавшихся при формировании астероида", - отметила Нгуен.

Ранее мы рассказывали, как SpaceX ускоряет подготовку миссии на Луну после критики со стороны NASA.

Также мы писали о том, что ученые NASA зафиксировали ускоренное потемнение Земли и объяснили, какие последствия это может иметь для планеты.

Кроме того, у нас есть материал о том, что NASA впервые продемонстрировало образцы астероида Бенну, которому более 4 млрд лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA Астероид Ученые
Новости
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев