ИИ переписал историю Земли: большинство массовых вымираний не было внезапным

Новое исследование, представленное на встрече Геологического общества Америки в Денвере, показало, что большинство пяти известных массовых вымираний на Земле не были внезапными катастрофами.

Ученые пришли к такому выводу благодаря новой ИИ-модели OneStrata. Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на исследования Geological Society of America .

Как ИИ проанализировал историю Земли?

Профессор Нанкинского университета в Китае Шучжун Шэнь вместе с коллегами использовал базовую ИИ-модель OneStrata, построенную на архитектуре трансформера.

Алгоритм работает по принципу больших языковых моделей (LLM), предусматривающих следующее слово в предложении.

Однако вместо текстов OneStrata училась на массиве палеонтологических данных OneStratigraphy, содержащем информацию о миллионах окаменелостей из десятков тысяч разных точек Земли.

Ранее ученые объединяли окаменелости в группы, охватывая периоды продолжительностью несколько миллионов лет. Из-за этого изменения, происходившие за более короткие промежутки времени, оставались незаметными.

Новая модель позволила значительно уточнить датировку - теперь временную шкалу можно детализировать с точностью до 1000 лет.

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Что нашли ученые о массовых вымираниях?

Традиционно в истории Земли выделяют "большую пятерку" массовых вымираний - от ордовицко-силурийского (440 миллионов лет назад) до мелового, когда исчезли наземные динозавры. Обычно их воспринимают как резкие переломные моменты.

Однако анализ с помощью OneStrata показал другую картину:

Три из пяти массовых вымираний - позднедевонское, триасовое и меловое - на самом деле растянулись на миллионы лет.

Позднедевонское вымирание, состоявшееся около 360 миллионов лет назад, продолжалось постепенно, а биоразнообразие сокращалось примерно в течение 50 миллионов лет.

Зато пермское вымирание действительно было стремительным - тогда большинство живых организмов исчезло всего за 63 000 лет.

В то же время руководитель исследования Шучжун Шэнь уточняет, что модель строит кривую всеобщего биоразнообразия. По его словам, вполне возможно, что одни виды активно вымирали, но на их место сразу приходили новые, поэтому общая картина "выглядит плавной".

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Сколько было массовых вымираний?

В научном сообществе до сих пор продолжаются дискуссии по поводу самого определения массового вымирания. По разным оценкам исследователей, за всю историю Земли таких событий могло быть от 3 до 20.

Кроме того, многие эксперты считают, что сейчас наша планета переживает шестое массовое вымирание, вызванное антропогенными изменениями климата.

По мнению авторов публикации, миллионы лет спустя нынешний кризис в геологических слоях также может выглядеть лишь как "размытый эпизод" в истории Земли.