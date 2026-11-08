Ядерный удар по астероиду может не спасти Землю: ученые обнаружили критическую ошибку

Ядерный взрыв может спасти Землю от столкновения с опасным астероидом, но неправильное направление удара способно лишь усугубить ситуацию. Физики выяснили, что эффективность такой защиты зависит от формы космического тела и того, с какой стороны на него произойдет взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном вестнике ICARUS ScienceDirect .

Почему форма астероида кардинально изменяет результаты удара?

Ученые объясняют, что в предыдущих моделях астероиды обычно изображались в форме идеальных сфер, чтобы упростить расчеты. Однако реальные космические тела обладают неровной поверхностью и сложной формой.

С помощью нового алгоритма исследователи смогли подробно смоделировать, как рентгеновское излучение влияет на разные участки таких астероидов.

Результаты оказались неожиданными: для одного из тестовых астероидов скорость отклонения от предыдущей траектории составляла 3,9 миллиметра в секунду при ударе с одной стороны и только 0,8 миллиметра в секунду - при таргетинге на другой участок.

В случае с другим объектом, скорость вращения после взрыва отличалась в 7 раз. Такая разница доказывает, что ошибка в выборе цели может снизить эффективность спасения планеты.

Распределение давления, усредненное за первые 20 мкс расширения пара, для астероидов (а) Бенну, (б) Итокава и (в) Голевка (источник: Icarus (2026). DOI: 10.1016/j.icarus.2026.117364)

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Насколько сложна реализация?

Исследователи подчеркивают: главная цель ядерного воздействия на астероид состоит в том, чтобы мягко толкнуть опасный объект, а не разбить его на потенциально опасные обломки.

Созданная учеными компьютерная модель позволяет формировать тепловые карты испарения поверхности, рассчитывать силу импульса, скорость вращения и возможность локальных разрушений на основе 3D-снимков, полученных во время пролетов космических аппаратов.

Хотя точно направить заряд на двигающийся с большой скоростью астероид и заранее исследовать всю его поверхность пока сложно, новая модель помогает лучше предсказать последствия такого вмешательства.

Оно предоставляет научным работникам инструмент для оптимизации миссий по планетарной обороне, гарантируя, что у человечества будет больше шансов избежать вероятной катастрофы.