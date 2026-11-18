Чому астероїд вважається небезпечним?

Астероїд 1999 AN10 має діаметр від 800 до 1800 метрів.

7 серпня 2027 року о 7:12 за всесвітнім координованим часом (UTC) він пролетить повз Землю на відстані приблизно 389 855 км - це майже стільки ж, скільки відділяє нашу планету від Місяця.

NASA відносить астероїд до потенційно небезпечних через його великі розміри та можливість наближатися до орбіти Землі на відстань менш ніж 0,05 астрономічної одиниці.

Такий статус не означає, що зіткнення неминуче або навіть імовірне. Він лише вказує, що об’єкт достатньо великий і може пролітати поблизу нашої планети, тому за його рухом потрібно стежити. Наразі ймовірність зіткнення 1999 AN10 із Землею дорівнює нулю.

Завдяки близькому прольоту астероїд можна буде побачити на нічному небі навіть за допомогою звичайного бінокля. Під час максимального зближення він перебуватиме в ділянці неба поблизу сузір’їв Тельця, Овна, Риб і Пегаса.

7 серпня 2027 року Земля пройде поблизу астероїда 1999 AN10. На цій діаграмі червоний еліпс позначає орбіту 1999 AN10 у 2027 році. Позначки на цій лінії відповідають початку місяців (схема: Гай Оттевелл)

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Орбітальні особливості та інші відомі об'єкти

Астрономи відкрили 1999 AN10 ще 13 січня 1999 року. Він належить до астероїдів групи Аполлона - тобто його витягнута орбіта перетинає орбіту Землі навколо Сонця, роблячи повний оберт за 643 дні.

У момент прольоту Місяць перебуватиме з протилежного боку Землі на відстані понад 763 тисячі кілометрів від астероїда, тому ризику зіткнення з супутником нашої планети також немає.

У базах даних астрономів налічується близько 2,5 тисячі подібних потенційно небезпечних астероїдів, хоча експерти вважають, що виявлено лише половину з них.

Серед інших відомих об'єктів із цього списку виділяють:

Апофіс (99942) - пролетить 13 квітня 2029 року на відстані близько 32 000 кілометрів від поверхні Землі.

Бенну (101955) - має невелику потенційну вірогідність зіткнення 24 вересня 2182 року, зразки якого на Землю доставила місія OSIRIS-REx.

2001 WN5 - пройде всередині орбіти Місяця у червні 2028 року.

1997 XF11 - астероїд, який після відкриття у 1997 році лякав ранніми розрахунками можливого зіткнення, але подальші спостереження повністю виключили цей ризик.