На Пасху в Украине будет холодно, но потепление не за горами, - синоптик

Пасху украинцы встретят с стужей. Однако потепление уже на горизонте.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Главное Апогей холода - 10-11 апреля : ночью заморозки 0-3°C, днем лишь 4-9° тепла, местами мокрый снег

: ночью заморозки 0-3°C, днем лишь 4-9° тепла, местами мокрый снег На Пасху, 12 апреля : днем 7-12° тепла, сохранятся ночные заморозки, местами небольшой дождь

: днем 7-12° тепла, сохранятся ночные заморозки, местами небольшой дождь Потепление - с начала Пасхальной недели: температура постепенно будет расти до средневесенних значений

- с начала Пасхальной недели: температура постепенно будет расти до средневесенних значений Циклон "Rapunzel" удержит холод в субботу, антициклон "Quirin" принесет прояснения в воскресенье.

На праздники будет оставаться холодно - ожидаются заморозки ночью и мокрый снег днем. Но уже со следующей недели температура постепенно начнет расти до средневесенних значений.

Апогей холода уже проходит

"Вчера и сегодня, 10-11 апреля, апогей стужи. Ночью остается высокая вероятность заморозков в воздухе 0-3°", - сказал Постригань.

Сегодня днем плотная облачность циклона "Rapunzel" помешает солнцу прогревать экс-арктический воздух, температура будет невысокой, всего 4-9° тепла.

"Временами будет идти дождь, местами возможен даже мокрый снег", - рассказал Постригань.

Фото: синоптик Виталий Постригань рассказал, когда потеплеет в Украине (инфографика РБК-Украина)

Что будет на Пасху, 12 апреля

"12 апреля, в Светлое Христово Воскресение, вмешательство северного антициклона "Quirin" обусловит больше прояснений и ослабление ветра. При таких условиях актуальность заморозков 0-3° останется", - отметил синоптик.

Днем станет несколько комфортнее и теплее - 7-12° тепла. Местами будет выпадать небольшой дождь.

Когда вернется весеннее тепло

Со следующей недели в Украине постепенно будет теплеть.

"Атмосфера уже перестраивается - со следующей недели температура начнет расти, однако этот процесс будет постепенным. Таким образом, на возвращение тепла рассчитываем уже в начале Пасхальной недели", - подытожил Постригань.

Температурный фон начнет постепенно выравниваться и возвращаться к более привычным для середины весны значениям.