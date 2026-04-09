Новая волна холода накрыла Украину: где сегодня "минусы" и мокрый снег

Сегодня, 9 апреля, погодные условия в Украине останутся неблагоприятными - холод, осадки и сильный ветер сохранятся в большинстве регионов. Кое-где ожидается мокрый снег и ночные заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным метеорологов, сегодня синоптическая ситуация в Украине не улучшится.

"Холодную неуютную погоду будет продолжать обусловливать циклон, центр которого будет находиться к северо-востоку от нашей территории, что обусловит облачную с прояснениями погоду, местами с небольшим дождем и мокрым снегом", - пояснили в Укргидрометцентре.

Атмосферное давление будет снижаться, влажность будет оставаться высокой, а северный ветер будет усиливать ощущение холода.

Ночью и утром в восточных областях местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, однако на поверхности почвы возможны заморозки.

В восточных, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях заморозки прогнозируются и в воздухе - до 0-3 градусов.

Днем температура поднимется лишь до 3-8 градусов тепла, на юге и востоке - до 11 градусов тепла.

Погода в Киеве

В столице также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ночью возможен мокрый снег.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит 1-6 градусов тепла(на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса), днем - 3-8 градусов тепла.

В Киеве ночью ожидается 1-3 градуса тепла(на поверхности почвы заморозки 0-2 градуса), днем - 5-7 градусов тепла.

Фото: карта погоды в Украине на 9 апреля (facebook.com/UkrHMC)