Пасха-2027: как определяется точная дата и когда праздновать в следующем году

Пасха постоянной даты в календаре не имеет. Однако почему именно этот праздник "двигается" каждый год и какие факторы влияют на его вычисление - понимать может не каждый.

Подробнее об особенностях определения даты Пасхи и точном дне праздника в 2027 году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как определяется дата Пасхи и от чего зависит

Светлое Христово Воскресение является подвижным праздником, то есть его дата каждый раз рассчитывается индивидуально.

Для этого принято использовать так называемый "computus" - старинную методику вычисления, которая одновременно учитывает показатели лунного и солнечного календарей.

Важно также, что христиане определяют день празднования Пасхи по единому базовому правилу: это должно быть первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием (которое условно приходится на 21 марта).

Однако у православных и католиков эти даты часто расходятся из-за использования разных Пасхалий.

Как объяснили ранее в пресс-службе ПЦУ, дата Пасхи полностью совпадает для верующих, которые руководствуются и "новым" (новоюлианским), и "старым" (юлианским) церковным календарем.

Это связано с тем, что традиционные правила вычисления Пасхалии:

являются общими для каждой из Поместных Православных Церквей, кроме автономной Православной Церкви Финляндии (которая входит в состав Вселенского Патриархата);

изменяются или корректируются только при условии принятия совместного решения всех Поместных Церквей.

Когда праздновать Пасху в 2027 году

В 2027 году Великий (или Пасхальный) пост начинается 15 марта. Продлится такая подготовка к празднику над праздниками до 1 мая.

А уже в воскресенье, 2 мая 2027 года, Православная Церковь Украины будет отмечать Светлое Христово Воскресение.

"Первый Вселенский собор в 325 году постановил всем христианам праздновать Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступит за днем весеннего равноденствия", - подчеркнули в пресс-службе ПЦУ.

Украинцам напомнили, что тогда "Церковь была единой, и именно к этой "формуле" привязывалась древняя Пасхалия (методика расчета даты Пасхи), которую мы используем и по сей день".