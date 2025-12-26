Большая чистка Apple: какие гаджеты компания сняла с производства в 2025 году

С приближением конца 2025 года Apple подводит итоги обновления своей линейки устройств. В большинстве случаев компания просто заменила старые модели версиями с более мощными чипами, однако были и знаковые исключения.

О гаджетах, которые Apple сняла с производства в 2025 году, сообщает РБК-Украина со ссылкой на специализированный сайт MacRumors , посвященный новостям о продукции Apple.

iPhone

В феврале Apple прекратила продажи iPhone SE третьего поколения, представив iPhone 16e. Таким образом, в актуальной линейке компании больше не осталось iPhone с кнопкой Home, Touch ID, LCD-дисплеем, экраном менее 6 дюймов и разъемом Lightning.

Оригинальный iPhone SE вышел в марте 2016 года. Он был выполнен в дизайне iPhone 5s и получил 4-дюймовый экран, кнопку Home с Touch ID и алюминиево-стеклянный корпус со скошенными гранями.

При этом устройство оснащалось более современным на тот момент чипом A9 от iPhone 6s. Позднее Apple выпустила еще два поколения iPhone SE - в 2020 и 2022 годах, уже в дизайне iPhone 8.

Отдельно стоит отметить судьбу линейки Plus. В модельном ряду Apple ее фактически заменил ультратонкий iPhone Air. В 2025 году были сняты с производства iPhone 14 Plus и iPhone 15 Plus, а iPhone 16 Plus, по мнению аналитиков, также ждет скорое прекращение выпуска. В ближайшей перспективе компания не планирует возвращаться к формату Plus.

Снятые с производства iPhone в 2025 году:

iPhone 16 Pro Max (заменен на iPhone 17 Pro Max)

iPhone 16 Pro (заменен на iPhone 17 Pro)

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (заменен на iPhone 16e).

iPad

Для планшетов 2025 год стал "годом обновления характеристик": iPad Pro, iPad Air и базовый iPad получили более быстрые процессоры без заметных изменений дизайна.

Снятые с производства iPad:

iPad Pro с чипом M4 (обновлен до версии с M5)

iPad Air с чипом M2 (обновлен до версии с M3)

iPad 10-го поколения (обновлен до версии с чипом A16).

Apple Watch

Apple Watch Series 11 стал минимальным обновлением по сравнению с Series 10, тогда как Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3 получили более заметные улучшения. При этом ни одна из новых моделей не получила обновленный процессор.

Снятые с производства Apple Watch:

Apple Watch Ultra 2 (заменены на Apple Watch Ultra 3)

Apple Watch Series 10 (заменены на Apple Watch Series 11)

Apple Watch SE 2 (заменены на Apple Watch SE 3).

Macbook

Снятые с производства компьютеры Mac:

Mac Studio с чипами M2 Max и M2 Ultra (обновлен до M4 Max и M3 Ultra)

MacBook Pro 14″ с чипом M4 (обновлен до версии с M5)

MacBook Air 13″ и 15″ с чипом M3 (обновлены до M4)

MacBook Air 13″ с чипом M2.

Другие устройства и аксессуары

Прочие продукты Apple, снятые с производства в 2025 году: