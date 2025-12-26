Большая чистка Apple: какие гаджеты компания сняла с производства в 2025 году
С приближением конца 2025 года Apple подводит итоги обновления своей линейки устройств. В большинстве случаев компания просто заменила старые модели версиями с более мощными чипами, однако были и знаковые исключения.
О гаджетах, которые Apple сняла с производства в 2025 году, сообщает РБК-Украина со ссылкой на специализированный сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.
iPhone
В феврале Apple прекратила продажи iPhone SE третьего поколения, представив iPhone 16e. Таким образом, в актуальной линейке компании больше не осталось iPhone с кнопкой Home, Touch ID, LCD-дисплеем, экраном менее 6 дюймов и разъемом Lightning.
Оригинальный iPhone SE вышел в марте 2016 года. Он был выполнен в дизайне iPhone 5s и получил 4-дюймовый экран, кнопку Home с Touch ID и алюминиево-стеклянный корпус со скошенными гранями.
При этом устройство оснащалось более современным на тот момент чипом A9 от iPhone 6s. Позднее Apple выпустила еще два поколения iPhone SE - в 2020 и 2022 годах, уже в дизайне iPhone 8.
Отдельно стоит отметить судьбу линейки Plus. В модельном ряду Apple ее фактически заменил ультратонкий iPhone Air. В 2025 году были сняты с производства iPhone 14 Plus и iPhone 15 Plus, а iPhone 16 Plus, по мнению аналитиков, также ждет скорое прекращение выпуска. В ближайшей перспективе компания не планирует возвращаться к формату Plus.
Снятые с производства iPhone в 2025 году:
- iPhone 16 Pro Max (заменен на iPhone 17 Pro Max)
- iPhone 16 Pro (заменен на iPhone 17 Pro)
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE (заменен на iPhone 16e).
iPad
Для планшетов 2025 год стал "годом обновления характеристик": iPad Pro, iPad Air и базовый iPad получили более быстрые процессоры без заметных изменений дизайна.
Снятые с производства iPad:
- iPad Pro с чипом M4 (обновлен до версии с M5)
- iPad Air с чипом M2 (обновлен до версии с M3)
- iPad 10-го поколения (обновлен до версии с чипом A16).
Apple Watch
Apple Watch Series 11 стал минимальным обновлением по сравнению с Series 10, тогда как Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3 получили более заметные улучшения. При этом ни одна из новых моделей не получила обновленный процессор.
Снятые с производства Apple Watch:
- Apple Watch Ultra 2 (заменены на Apple Watch Ultra 3)
- Apple Watch Series 10 (заменены на Apple Watch Series 11)
- Apple Watch SE 2 (заменены на Apple Watch SE 3).
Macbook
Снятые с производства компьютеры Mac:
- Mac Studio с чипами M2 Max и M2 Ultra (обновлен до M4 Max и M3 Ultra)
- MacBook Pro 14″ с чипом M4 (обновлен до версии с M5)
- MacBook Air 13″ и 15″ с чипом M3 (обновлены до M4)
- MacBook Air 13″ с чипом M2.
Другие устройства и аксессуары
Прочие продукты Apple, снятые с производства в 2025 году:
- AirPods Pro 2 (заменены на AirPods Pro 3)
- Apple Vision Pro с чипом M2 (обновлен до версии с M5)
- MagSafe Charger с поддержкой Qi 2 (заменен на MagSafe с Qi 2.2)
- Кабель Lightning - 3,5 мм (заменен на USB-C - 3,5 мм)
- Переходник MagSafe - MagSafe 2.
