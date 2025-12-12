Apple назвала самые скачиваемые приложения и игры 2025 года: кто в лидерах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch .

Вслед за ним в топ-10 вошли Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail и Google Gemini. Для сравнения, в 2024 году ChatGPT занимал лишь четвертое место, а лидером была китайская платформа для онлайн-шопинга Temu.

Эксперты отмечают, что лидерство ChatGPT среди привычных социальных сетей и сервисов вроде Google Maps показывает, насколько ИИ вошел в повседневную жизнь пользователей и какой потенциал у OpenAI для конкуренции с Google на мобильном поиске.

Ранее в марте 2025 года ChatGPT уже стал самым скачиваемым приложением в мире, опередив TikTok и Instagram.

В категории платных приложений на iPhone в лидеры вышли HotSchedules, Shadowrocket и Procreate Pocket, а среди бесплатных игр - Block Blast!, среди платных игр - Minecraft. На iPad популярностью пользовались бесплатные YouTube и Roblox, а платными - приложения для творчества, например, Procreate.

Apple также опубликовала список лучших игр Apple Arcade, где первенство заняли NFL Retro Bowl ’26, NBA 2K25 Arcade Edition и Balatro+.

Лучшие бесплатные приложения для iPhone

ChatGPT

Threads

Google

TikTok - Videos, Shop & LIVE

WhatsApp Messenger

Instagram

YouTube

Google Maps

Gmail - Email by Google

Google Gemini

Самые популярные платные приложения для iPhone

HotSchedules

Shadowrocket

Procreate Pocket

AnkiMobile Flashcards

Paprika Recipe Manager 3

SkyView®

TonalEnergy Tuner & Metronome

AutoSleep Track Sleep on Watch

Forest: Focus for Productivity

RadarScope

Лучшие бесплатные игры для iPhone

Block Blast!

Fortnite

Roblox

Township

Pokémon TCG Pocket

Royal Kingdom

Clash Royale

Vita Mahjong

Whiteout Survival

Last War: Survival

Лучшие платные игры для iPhone

Minecraft: Dream it, Build it!

Balatro

Heads Up!

Plague Inc.

Geometry Dash

Bloons TD 6

Stardew Valley

Papa’s Freezeria To Go!

Animal Crossing: Pocket Camp C

Red’s First Flight

Лучшие бесплатные приложения для iPad

YouTube

ChatGPT

Netflix

Disney+

Amazon Prime Video

TikTok - Videos, Shop & LIVE

Google Chrome

Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF

Canva: AI Photo & Video Editor

HBO Max: Stream Movies & TV

Лучшие платные приложения для iPad

Procreate

Procreate Dreams

forScore

ToonSquid

Nomad Sculpt

Shadowrocket

AnkiMobile Flashcards

Bluebeam Revu for iPad

Teach Your Monster to Read

Feather: Draw in 3D

Лучшие бесплатные игры для iPad

Roblox

Block Blast!

Fortnite

Perfect Tidy

Magic Tiles 3: Piano Game

Mini Games: Calm & Chill

Goods Puzzle: Sort Challenge

hole.io

Subway Surfers

Township

Лучшие платные игры для iPad

Minecraft: Dream it, Build it!

Geometry Dash

Stardew Valley

Balatro

Bloons TD 6

Plague Inc.

Animal Crossing: Pocket Camp C

Poppy Playtime Chapter 3

Purple Place - Classic Games

Papa’s Sushiria To Go!

Лучшие аркадные игры Apple