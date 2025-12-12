ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Apple назвала самые скачиваемые приложения и игры 2025 года: кто в лидерах

Пятница 12 декабря 2025 19:50
UA EN RU
Apple назвала самые скачиваемые приложения и игры 2025 года: кто в лидерах Самые популярные приложения и игры 2025 года на iPhone и iPad по версии Apple (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple опубликовала ежегодный рейтинг самых популярных приложений и игр на iPhone и iPad в 2025 году. На вершине списка бесплатных приложений для iPhone (без учета игр) оказался чат-бот ChatGPT от OpenAI.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.

Вслед за ним в топ-10 вошли Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail и Google Gemini. Для сравнения, в 2024 году ChatGPT занимал лишь четвертое место, а лидером была китайская платформа для онлайн-шопинга Temu.

Эксперты отмечают, что лидерство ChatGPT среди привычных социальных сетей и сервисов вроде Google Maps показывает, насколько ИИ вошел в повседневную жизнь пользователей и какой потенциал у OpenAI для конкуренции с Google на мобильном поиске.

Ранее в марте 2025 года ChatGPT уже стал самым скачиваемым приложением в мире, опередив TikTok и Instagram.

В категории платных приложений на iPhone в лидеры вышли HotSchedules, Shadowrocket и Procreate Pocket, а среди бесплатных игр - Block Blast!, среди платных игр - Minecraft. На iPad популярностью пользовались бесплатные YouTube и Roblox, а платными - приложения для творчества, например, Procreate.

Apple также опубликовала список лучших игр Apple Arcade, где первенство заняли NFL Retro Bowl ’26, NBA 2K25 Arcade Edition и Balatro+.

Лучшие бесплатные приложения для iPhone

  • ChatGPT
  • Threads
  • Google
  • TikTok - Videos, Shop & LIVE
  • WhatsApp Messenger
  • Instagram
  • YouTube
  • Google Maps
  • Gmail - Email by Google
  • Google Gemini

Самые популярные платные приложения для iPhone

  • HotSchedules
  • Shadowrocket
  • Procreate Pocket
  • AnkiMobile Flashcards
  • Paprika Recipe Manager 3
  • SkyView®
  • TonalEnergy Tuner & Metronome
  • AutoSleep Track Sleep on Watch
  • Forest: Focus for Productivity
  • RadarScope

Лучшие бесплатные игры для iPhone

  • Block Blast!
  • Fortnite
  • Roblox
  • Township
  • Pokémon TCG Pocket
  • Royal Kingdom
  • Clash Royale
  • Vita Mahjong
  • Whiteout Survival
  • Last War: Survival

Лучшие платные игры для iPhone

  • Minecraft: Dream it, Build it!
  • Balatro
  • Heads Up!
  • Plague Inc.
  • Geometry Dash
  • Bloons TD 6
  • Stardew Valley
  • Papa’s Freezeria To Go!
  • Animal Crossing: Pocket Camp C
  • Red’s First Flight

Лучшие бесплатные приложения для iPad

  • YouTube
  • ChatGPT
  • Netflix
  • Disney+
  • Amazon Prime Video
  • TikTok - Videos, Shop & LIVE
  • Google Chrome
  • Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
  • Canva: AI Photo & Video Editor
  • HBO Max: Stream Movies & TV

Лучшие платные приложения для iPad

  • Procreate
  • Procreate Dreams
  • forScore
  • ToonSquid
  • Nomad Sculpt
  • Shadowrocket
  • AnkiMobile Flashcards
  • Bluebeam Revu for iPad
  • Teach Your Monster to Read
  • Feather: Draw in 3D

Лучшие бесплатные игры для iPad

  • Roblox
  • Block Blast!
  • Fortnite
  • Perfect Tidy
  • Magic Tiles 3: Piano Game
  • Mini Games: Calm & Chill
  • Goods Puzzle: Sort Challenge
  • hole.io
  • Subway Surfers
  • Township

Лучшие платные игры для iPad

  • Minecraft: Dream it, Build it!
  • Geometry Dash
  • Stardew Valley
  • Balatro
  • Bloons TD 6
  • Plague Inc.
  • Animal Crossing: Pocket Camp C
  • Poppy Playtime Chapter 3
  • Purple Place - Classic Games
  • Papa’s Sushiria To Go!

Лучшие аркадные игры Apple

  • NFL Retro Bowl ’26
  • NBA 2K25 Arcade Edition
  • Balatro+
  • Snake.io+
  • Sneaky Sasquatch
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Fruit Ninja Classic+
  • Bloons TD 6+
  • PGA TOUR Pro Golf
  • Solitaire by MobilityWare+

Напомним, что в App Store обнаружили десятки санкционных приложений, из-за чего Apple обвиняют в нарушении правил.

Также мы рассказывали о 17 приложениях 2025 года, которые Apple рекомендует скачать всем пользователям iPhone.

А еще мы объясняли, какие пять функций iOS 26 так и не были добавлены в обновление, и как это влияет на работу смартфона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple Приложение
Новости
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе