Apple назвала самые скачиваемые приложения и игры 2025 года: кто в лидерах
Apple опубликовала ежегодный рейтинг самых популярных приложений и игр на iPhone и iPad в 2025 году. На вершине списка бесплатных приложений для iPhone (без учета игр) оказался чат-бот ChatGPT от OpenAI.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.
Вслед за ним в топ-10 вошли Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail и Google Gemini. Для сравнения, в 2024 году ChatGPT занимал лишь четвертое место, а лидером была китайская платформа для онлайн-шопинга Temu.
Эксперты отмечают, что лидерство ChatGPT среди привычных социальных сетей и сервисов вроде Google Maps показывает, насколько ИИ вошел в повседневную жизнь пользователей и какой потенциал у OpenAI для конкуренции с Google на мобильном поиске.
Ранее в марте 2025 года ChatGPT уже стал самым скачиваемым приложением в мире, опередив TikTok и Instagram.
В категории платных приложений на iPhone в лидеры вышли HotSchedules, Shadowrocket и Procreate Pocket, а среди бесплатных игр - Block Blast!, среди платных игр - Minecraft. На iPad популярностью пользовались бесплатные YouTube и Roblox, а платными - приложения для творчества, например, Procreate.
Apple также опубликовала список лучших игр Apple Arcade, где первенство заняли NFL Retro Bowl ’26, NBA 2K25 Arcade Edition и Balatro+.
Лучшие бесплатные приложения для iPhone
- ChatGPT
- Threads
- TikTok - Videos, Shop & LIVE
- WhatsApp Messenger
- YouTube
- Google Maps
- Gmail - Email by Google
- Google Gemini
Самые популярные платные приложения для iPhone
- HotSchedules
- Shadowrocket
- Procreate Pocket
- AnkiMobile Flashcards
- Paprika Recipe Manager 3
- SkyView®
- TonalEnergy Tuner & Metronome
- AutoSleep Track Sleep on Watch
- Forest: Focus for Productivity
- RadarScope
Лучшие бесплатные игры для iPhone
- Block Blast!
- Fortnite
- Roblox
- Township
- Pokémon TCG Pocket
- Royal Kingdom
- Clash Royale
- Vita Mahjong
- Whiteout Survival
- Last War: Survival
Лучшие платные игры для iPhone
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Balatro
- Heads Up!
- Plague Inc.
- Geometry Dash
- Bloons TD 6
- Stardew Valley
- Papa’s Freezeria To Go!
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Red’s First Flight
Лучшие бесплатные приложения для iPad
- YouTube
- ChatGPT
- Netflix
- Disney+
- Amazon Prime Video
- TikTok - Videos, Shop & LIVE
- Google Chrome
- Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
- Canva: AI Photo & Video Editor
- HBO Max: Stream Movies & TV
Лучшие платные приложения для iPad
- Procreate
- Procreate Dreams
- forScore
- ToonSquid
- Nomad Sculpt
- Shadowrocket
- AnkiMobile Flashcards
- Bluebeam Revu for iPad
- Teach Your Monster to Read
- Feather: Draw in 3D
Лучшие бесплатные игры для iPad
- Roblox
- Block Blast!
- Fortnite
- Perfect Tidy
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Mini Games: Calm & Chill
- Goods Puzzle: Sort Challenge
- hole.io
- Subway Surfers
- Township
Лучшие платные игры для iPad
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Geometry Dash
- Stardew Valley
- Balatro
- Bloons TD 6
- Plague Inc.
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Poppy Playtime Chapter 3
- Purple Place - Classic Games
- Papa’s Sushiria To Go!
Лучшие аркадные игры Apple
- NFL Retro Bowl ’26
- NBA 2K25 Arcade Edition
- Balatro+
- Snake.io+
- Sneaky Sasquatch
- Hello Kitty Island Adventure
- Fruit Ninja Classic+
- Bloons TD 6+
- PGA TOUR Pro Golf
- Solitaire by MobilityWare+
Напомним, что в App Store обнаружили десятки санкционных приложений, из-за чего Apple обвиняют в нарушении правил.
Также мы рассказывали о 17 приложениях 2025 года, которые Apple рекомендует скачать всем пользователям iPhone.
А еще мы объясняли, какие пять функций iOS 26 так и не были добавлены в обновление, и как это влияет на работу смартфона.