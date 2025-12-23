Apple готовит секретный гаджет в 2026 году: первые детали главного проекта Тима Кука

Следующий год обещает стать богатым на новинки Apple: ожидается выпуск более 20 новых продуктов. Одним из главных анонсов могут стать Apple Glasses - ключевой шаг к запуску долгожданного AR-устройства, которое Тим Кук называет своим "приоритетом номер один".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

"Apple Glasses" станут первой ступенью к AR-устройству мечты

По слухам, очки могут называться Apple Vision и будут представлены в 2026 году, скорее всего, ближе к концу года. Как сообщает Bloomberg, полноценные продажи могут начаться только в 2027 году. Но как это бывало с другими новыми категориями Apple - например, Apple Watch или Apple Vision Pro - компания, скорее всего, покажет продукт задолго до старта продаж.

Когда Apple Glasses появятся, они дадут лучшее представление о будущем устройстве, которое, по информации источников, крайне важно для Тима Кука.

Видение Тима Кука: легкие очки с AR

"Грандиозная идея Кука… не меняется уже десятилетие. Он хочет создать настоящие очки дополненной реальности - легкие, которые можно носить весь день. AR-элемент будет накладывать данные и изображения на реальный мир", - ранее сообщал Марк Гурман из Bloomberg.

Кук сосредоточен исключительно на этом проекте: "Он не интересуется ничем другим. Это единственное, чем он действительно занимается с точки зрения разработки продукта", - сообщают инсайдеры.

Предполагаемый дизайн умных очков Apple Glasses (фото: 9to5Mac)

Первая версия очков: без AR, но с Siri и AI

Следующая версия Apple Glasses не будет обладать полноценной AR-функциональностью. Вместо этого акцент сделан на Siri, искусственный интеллект и взаимодействие с iPhone, аналогично тому, как сегодня работает Apple Watch.

Однако, совместив новый продукт с уже представленным Vision Pro и visionOS, можно увидеть долгосрочную цель Тима Кука: настоящие AR-очки будущего.

Vision Pro и visionOS: база для будущих AR-очков

Vision Pro уже продемонстрировал видение Apple в области пространственных вычислений. Несмотря на то, что продажи устройства не стали хитом, visionOS является значительным достижением со множеством сильных сторон.

Когда Apple Glasses будут представлены, мы сможем оценить как программное обеспечение, так и дизайн аппаратной части будущих AR-очков.

Интерфейс приложений Vision Pro (фото: 9to5Mac)

Путь к AR-очкам Тима Кука

Apple, без сомнений, будет дорабатывать первоначальный дизайн Glasses перед выпуском полноценной AR-версии. Первая модель станет основой для всех последующих устройств.

Точные сроки появления технологий для настоящих AR-очков пока неизвестны, но к концу следующего года мы должны получить ясное представление о том, чего ждать от главного приоритетного продукта Тима Кука.