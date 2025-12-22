ua en ru
Apple готовит новый MacBook Pro: 5 ожидаемых ключевых улучшений 2026 года

Понедельник 22 декабря 2025 14:30
Apple готовит новый MacBook Pro: 5 ожидаемых ключевых улучшений 2026 года Что Apple изменит в MacBook Pro в следующем году (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

По слухам, Apple уже в следующем году представит полностью обновленный MacBook Pro - через пять лет после предыдущего редизайна, который пользователи успели полюбить. Эксперты выделяют пять ключевых изменений, которые могут появиться в новой версии ноутбука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

OLED-дисплей

После дебюта OLED в iPad Pro в 2024 году Apple, как ожидается, впервые использует эту технологию и в MacBook Pro. Новые экраны обещают более высокую яркость, лучший контраст и насыщенные цвета.

По данным TheElec, компания применит Tandem OLED, аналогичную той, что используется в iPad Pro. В отличие от двухслойных дисплеев MacBook Pro, OLED-дисплей MacBook Air получит стандартный однослойный экран с одной RGB-панелью. Двухслойная технология Tandem увеличивает яркость и срок службы экрана.

При переходе на OLED Apple может также отказаться от выреза (notch), заменив его на маленькое отверстие под камеру. Источник Omdia называет его “закругленные углы + отверстие”. Пока не ясно, будет ли это одиночное отверстие или что-то похожее на Dynamic Island на iPhone. Главное, что вырез станет меньше и не будет таким громоздким.

Тонкий корпус

По данным Bloomberg, новый MacBook Pro 2026 года получит более тонкий корпус. Деталей о полной переработке дизайна пока немного, но известно, что Apple продолжала улучшать ноутбук новыми чипами и другими внутренними компонентами.

Ранее компания планировала выпустить обновленную модель в 2025 году, однако сроки сдвинулись из-за задержек с дисплейной технологией.

Сенсорный экран

Аналитик цепочки поставок Мин-Чи Куо считает, что в 2026 году мы увидим MacBook с сенсорным экраном. С каждым годом появляется все больше свидетельств, что Apple движется в этом направлении, и 2026 год может стать точкой реализации этих планов.

Поддержка сотовой связи

Компания может также представить первый Mac с поддержкой сотовой связи. В конце прошлого года Bloomberg сообщал, что Apple работает над собственным модемом для ноутбуков, который может появиться уже в 2026 году. Это часть стратегии компании по увеличению производства компонентов внутри Apple.

Передовые чипы M6

С новым MacBook Pro дебютирует семейство чипов M6. Это будет первое поколение Apple Silicon с 2-нм технологией TSMC, аналогичной A20 для iPhone.

Ожидаются версии M6 Pro и M6 Max, но пока неясно, появится ли сразу базовая 14-дюймовая модель с M6. Bloomberg сообщает, что редизайн сначала может быть ограничен только моделями с M6 Pro и M6 Max. Владельцам базовой версии MacBook Pro, возможно, придется немного подождать.

Дата выхода

Слухи указывают, что новые OLED MacBook Pro могут выйти между концом 2026 и началом 2027 года, возможно, презентация состоится в октябре 2026 года. Первоначально поставки будут ограничены, а к 2027 году объемы производства увеличатся.

Итог

Главным нововведением нового MacBook Pro станет переход на OLED-дисплеи. Также пользователи оценят тонкий корпус, особенно у 16-дюймовой модели, которая сейчас весит около 2,1 кг.

Напомним, что Apple готовит сразу три новых MacBook, которые могут выйти в 2026 году.

А еще мы писали о 6 главных преимуществах MacBook Air, которые могут удивить владельцев Windows.

У нас также есть материал о том, что Apple представила новый MacBook Pro с чипом M5 и рекордным временем автономной работы.

