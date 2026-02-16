Вела огонь по ВСУ: дроны СБС поразили редкую северокорейскую САУ на Луганщине

В заявлении говорится, что операторы 429-й бригады "Ахиллес" Сил беспилотных систем обнаружили на Луганщине редкую цель - северокорейскую САУ "Коксан".

"Установка осуществляла огонь в направлении Купянска. На момент обнаружения фиксировался тепловой след от недавнего ведения огня. После уточнения координат и сопровождения цели пилоты бригады трижды нанесли поражение", - сообщают СБС.

Что известно о САУ "Коксан"

Северокорейская САУ М-1978 "Коксан" является одной из самых дальнобойных артиллерийских систем в арсенале страны-агрессора. Она оснащена 170-мм пушкой и способна наносить удары на расстояние до 60 км.

Российская армия получила эти артиллерийские установки от Северной Кореи в качестве военной помощи. Таким образом РФ наращивает артиллерийские возможности в условиях значительных потерь своей военной техники в Украине.