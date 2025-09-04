РФ нанесла ракетный удар по Чернигову: есть попадание возле блокпоста

Во время объявленной ракетной опасности в Украине были зафиксированы взрывы в Сумах. В Чернигове ракета попала по местному предприятию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского и местные Telegram-каналы .

Сегодня, 4 сентября, в 14:53 в Украине объявили Воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе баллистического удара со стороны Российской Федерации.

Уже в 14:58 Брижинский сообщил, что в пределах Чернигова были зафиксированы взрывы. И призвал всех жителей города находиться в укрытиях.

По состоянию на 15:02 глава МВА сообщил уточненную информацию о попадании вражеской ракеты.

"Зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия города. Информация по травмированным уточняется", - пояснил он.

Тем временем сумские Telegram-каналы сообщили, что в городе был слышен мощный взрыв.

Обновлено в 15:11.

По уточненной информации Брижинского, попадание ракеты было зафиксировано возле одного из блокпостов.

"Информация по пострадавшим уточняется. Возможны повторные пуски, оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул он.

Обновлено в 15:17.

Глава МВА сообщил, что ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка.

В то же время он в очередной раз призвал горожан находиться в укрытиях, пока сохраняется угроза повторных ударов.