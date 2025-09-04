ua en ru
Ударили по гуманитарной миссии по разминированию: детали обстрела Чернигова

Чернигов, Четверг 04 сентября 2025 15:44
UA EN RU
Ударили по гуманитарной миссии по разминированию: детали обстрела Чернигова Фото: россияне ударили по гуманитарной миссии по разминированию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский ракетный удар по Чернигову забрал жизнь одного человека и ранил еще двух. Атака была направлена на сотрудников гуманитарной миссии по разминированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Сегодня, 4 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по блокпосту на въезде в населенный пункт Новоселовка из Чернигова.

По последним данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Ударили по гуманитарной миссии по разминированию: детали обстрела ЧерниговаФото: россияне ударили по Чернигову (https://t.me/bryzynskyi)

По информации главы МВА, россияне ударили по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые выполняли работы по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов.

Местные власти напоминают населению об опасности и призывают оставаться в укрытиях до завершения сигналов ракетной опасности.

Удар по Чернигову

Заметим, что в 14:53 в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара со стороны Российской Федерации. Уже в 14:58 стало известно о взрывах в пределах Чернигова.

Подробнее о том, что известно об ударе россиян по Чернигову, можно узнать в материале РБК-Украина.

Одновременно с этим в Сумах местные Telegram-каналы зафиксировали мощный взрыв.

Также ранее этой ночью Россия осуществила атаки дронами-камикадзе "Шахед" в направлении Украины, из-за чего воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

Впоследствии стало известно, что в Сумской области российские войска атаковали энергетические объекты, в результате чего частично остались без электроснабжения город Сумы и Сумской район.

Подробнее об обстрелах Сумской области и ситуации со светом можно узнать в материале РБК-Украина.

