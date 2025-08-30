ua en ru
Четвертый раз за сутки: Украиной массово распространяется воздушная тревога

Украина, Суббота 30 августа 2025 11:50
Четвертый раз за сутки: Украиной массово распространяется воздушная тревога
Автор: Карина Левицкая

Днем 30 августа в Украине в четвертый раз за сутки объявляют масштабную воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и карту тревог.

Днем 30 августа Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления.

Военными были зафиксированы скоростные цели над Сумской и Полтавской областями, которые двигались курсом на юг.

Кроме того, Воздушные Силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения на Киевщине.

По состоянию на 11:48 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Четвертый раз за сутки: Украиной массово распространяется воздушная тревога

Атака на Украину

Этой ночью российские оккупационные войска снова совершили атаки по территориям Украины, использовав беспилотники различных типов и несколько видов ракет. Украинские военные уже рассказали о работе систем противовоздушной обороны этой ночью.

В Киевской области из-за обстрелов значительно задержалось движение поездов, однако уже устранены проблемы, и курсирование восстановлено.

Массированные удары были зафиксированы в Киеве, Луцке, Запорожье, Днепре и еще восьми регионах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в последние дни Россия использовала время подготовки встречи на уровне лидеров на подготовку новых массированных атак.

В частности в течение ночи в Запорожье от обстрелов пострадали частные дома и возникли пожары. Также российские войска атаковали Черкассы и область, где поврежден лицей; спасатели ликвидируют последствия пожаров.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину, можно узнать в материале РБК-Украина.

