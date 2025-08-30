Вчетверте за добу: Україною масово шириться повітряна тривога

Вдень 30 серпня в Україні вчетверте за добу оголошують масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та карту тривог.

Крім того, Повітряні Сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння на Київщині.

Військовими було зафіксовано швидкісні цілі над Сумською та Полтавською областями, які рухалися курсом на південь.

Вдень 30 серпня Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

Атака на Україну

Цієї ночі російські окупаційні війська знову здійснили атаки по територіях України, використавши безпілотники різних типів та кілька видів ракет. Українські військові вже розповіли про роботу систем протиповітряної оборони цієї ночі.

У Київській області через обстріли значно затримався рух потягів, проте вже усунуто проблеми, і курсування відновлено.

Масовані удари були зафіксовані у Києві, Луцьку, Запоріжжі, Дніпрі та ще восьми регіонах України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що останніми днями Росія використовувала час підготовки зустрічі на рівні лідерів на підготовку нових масованих атак.

Зокрема протягом ночі у Запоріжжі від обстрілів постраждали приватні будинки та виникли пожежі. Також російські війська атакували Черкаси та область, де пошкоджено ліцей; рятувальники ліквідовують наслідки пожеж.

Більше подробиць про нічну атаку на Україну, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.