Ученые нашли новый тип космического объекта: он ярче звезд в 100 млрд раз

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа James Webb обнаружила принципиально новый тип космических объектов - черную дыру-звезду. Объект из ранней Вселенной получил название MoM-BH*-1.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo .

Уникальные характеристики MoM-BH*-1

Внешне космический обьект напоминает гигантскую звезду размером со всю Солнечную систему, однако она излучает примерно в 100 миллиардов раз больше энергии, чем любая известная звезда.

По словам ведущего автора исследования Рохана Найда из Гавайского университета, объект окутан настолько плотными облаками газа, что фактически излучает свет как при звездных явлениях.

Ученые отмечают, что MoM-BH*-1 одновременно демонстрирует ключевые свойства как черных дыр, так и звезд, а также полностью омрачает свою галактику.

Свет объекта резко исчезает ниже определенной длины волны - явление известно как скачок Бальмера. В отличие от типичных красных объектов, где оттенок дает пыль, спектр MoM-BH*-1 указывает на наличие большого облака ионизированного газа.

Исследователи считают, что подобные объекты могут быть начальным этапом рождения сверхмассивных черных дыр.

График, иллюстрирующий "разрывы Бальмера" - явление, возникающее, когда внешние слои звезды поглощают свет с длиной волны меньше характерной. Наблюдение в звезде Вега и MoM-BH*-1 (источник: NASA, ESA, CSA, JWST; визуализация: Роган Наиду)

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Разгадка тайны "маленьких красных точек"

Астрофизики отмечают, что новое открытие помогает объяснить природу так называемых "маленьких красных точек" в ранней Вселенной - компактных объектов с высоким красным смещением, ранее удивлявших ученых.

Если их цвет обусловлен газом, а не пылью, это объясняет, почему ранние сверхмассивные черные дыры имеют гораздо большие массы, чем предполагали классические модели.

Ученые уже забронировали новое время для наблюдений на телескопе JWST. С декабря команда приступит к детальному анализу физики этих объектов, чтобы установить их точную массу и особенности "звездной" атмосферы.