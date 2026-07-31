Ядерный взрыв в Хиросиме создал неизвестное вещество: его обнаружили через 80 лет
Ученые совершили неожиданное открытие, исследуя последствия атомной бомбардировки Хиросимы. Они обнаружили новый тип сплава, который образовался при ядерном взрыве и оставался незамеченным почти 80 лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в Science Advances.
Уникальный сплав из плазмы и испаряемого города
Группа исследователей во главе с геологом и кристаллографом Лукой Бинди из Флорентийского университета проанализировала микроскопические образцы из Хиросимы.
При взрыве в 1945 году огненный шар с температурой более 7 000 градусов Цельсия мгновенно превратил здания, грунт, металл и стекло в хаотический плазменный водоворот.
Этот процесс создал горячие металлические капли - так называемые "хиросимаиты", рассеявшиеся городом и осевшие в окружающей среде.
"Мы обнаружили ранее неизвестный, богатый кремнием многокомпонентный сплав внутри микроскопической сферы, сформированной во время атомного взрыва в Хиросиме", - рассказал Лука Бинди.
"Это свидетельствует о том, что экстремальные условия с быстрым охлаждением позволяют систематически исследовать необычные области структуры и химического состояния вещества", - добавил он.
Ученые исследовали 34 образца хиросимаитов с помощью микроскопии, химического анализа и рентгеновской дифракции. Размер обнаруженных частиц составлял около 10 микрометров, это лишь чуть больше размера человеческого эритроцита.
Упорядоченная структура среди хаоса
Внутри крохотного зерна ученые обнаружили упорядоченную атомную структуру из сплава железа, никеля, кремния и алюминия. Все эти элементы происходят из испаренных зданий и оказавшихся в эпицентре взрыва конструкций.
Это доказывает, что ядерные взрывы не просто плавят или деформируют имеющиеся материалы, а способны создавать сложные высокоупорядоченные кристаллические сплавы.
Ученые акцентировали на
Разнице с испытанием Тринити: бомбу в Хиросиме взорвали на гораздо большей высоте, что изменило физические условия формирования кристаллов.
Сохранении информации: микроскопические соединения запечатлели детали взрыва, который длился всего несколько секунд.
Ценности для науки: с точки зрения ядерной криминалистики такие кристаллы содержат диагностические данные о материалах устройства, окружающей среды и термохимических условиях во время детонации.
Подобные многокомпонентные сплавы обычно обладают исключительной механической прочностью, термической и коррозионной стойкостью.
Ученые убеждены, что изучение таких экстремальных событий в контролируемых условиях поможет глубже понять не только исторические факты, но и неизвестные химические процессы в природе.