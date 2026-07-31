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Ядерный взрыв в Хиросиме создал неизвестное вещество: его обнаружили через 80 лет

08:11 31.07.2026 Пт
2 мин
Что скрывают остатки одной из самых трагических страниц в истории человечества?
aimg Ольга Завада
Ядерный взрыв в Хиросиме создал неизвестное вещество: его обнаружили через 80 лет Ученые обнаружили уникальный кристалл в развалинах Хиросимы (фото: Unsplash)
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Ученые совершили неожиданное открытие, исследуя последствия атомной бомбардировки Хиросимы. Они обнаружили новый тип сплава, который образовался при ядерном взрыве и оставался незамеченным почти 80 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в Science Advances.

Уникальный сплав из плазмы и испаряемого города

Группа исследователей во главе с геологом и кристаллографом Лукой Бинди из Флорентийского университета проанализировала микроскопические образцы из Хиросимы.

При взрыве в 1945 году огненный шар с температурой более 7 000 градусов Цельсия мгновенно превратил здания, грунт, металл и стекло в хаотический плазменный водоворот.

Этот процесс создал горячие металлические капли - так называемые "хиросимаиты", рассеявшиеся городом и осевшие в окружающей среде.

"Мы обнаружили ранее неизвестный, богатый кремнием многокомпонентный сплав внутри микроскопической сферы, сформированной во время атомного взрыва в Хиросиме", - рассказал Лука Бинди.

"Это свидетельствует о том, что экстремальные условия с быстрым охлаждением позволяют систематически исследовать необычные области структуры и химического состояния вещества", - добавил он.

Ученые исследовали 34 образца хиросимаитов с помощью микроскопии, химического анализа и рентгеновской дифракции. Размер обнаруженных частиц составлял около 10 микрометров, это лишь чуть больше размера человеческого эритроцита.

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Упорядоченная структура среди хаоса

Внутри крохотного зерна ученые обнаружили упорядоченную атомную структуру из сплава железа, никеля, кремния и алюминия. Все эти элементы происходят из испаренных зданий и оказавшихся в эпицентре взрыва конструкций.

Это доказывает, что ядерные взрывы не просто плавят или деформируют имеющиеся материалы, а способны создавать сложные высокоупорядоченные кристаллические сплавы.

Ученые акцентировали на

Разнице с испытанием Тринити: бомбу в Хиросиме взорвали на гораздо большей высоте, что изменило физические условия формирования кристаллов.

Сохранении информации: микроскопические соединения запечатлели детали взрыва, который длился всего несколько секунд.

Ценности для науки: с точки зрения ядерной криминалистики такие кристаллы содержат диагностические данные о материалах устройства, окружающей среды и термохимических условиях во время детонации.

Подобные многокомпонентные сплавы обычно обладают исключительной механической прочностью, термической и коррозионной стойкостью.

Ученые убеждены, что изучение таких экстремальных событий в контролируемых условиях поможет глубже понять не только исторические факты, но и неизвестные химические процессы в природе.

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