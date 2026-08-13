Земля может стать гигантским детектором темной материи: что нашли ученые

Землю предлагают превратить в гигантский детектор темной материи. Физики хотят использовать магнитное поле, атмосферу и поверхность планеты для поиска частиц, которые никто не смог зафиксировать.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на исследование, опубликованное в научном журнале PTEP под руководством Ацуши Таруи.

Земля как естественный усилитель

Новый подход сосредоточен на поиске аксионов и темных фотонов - гипотетических частиц, которые могут объяснить природу темной материи.

Учитывая их гипотетическую массу, эти частицы ведут себя не как отдельные частицы, а как слабое волновое поле, постоянно колеблющееся вокруг Земли.

Ученые объяснили: пространство между поверхностью планеты и электропроводящей ионосферой создает естественный резонатор, способный удерживать и усиливать электромагнитные волны определенных частот.

Эта полость усиливает очень слабые возмущения, которые может создавать черная материя.

Главный автор исследования Ацуши Таруя отметил, что масштабы планеты дают беспрецедентные преимущества ученым.

"Мы исследуем, получится ли использовать саму Землю в качестве гигантского детектора в этих поисках. Полость между Землей и ионосферой работает как природный резонатор, усиливающий электромагнитные волны как раз в том диапазоне масс, который мы стремимся изучить", - пояснил Таруя.

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Анализ геомагнитных данных за десятилетие

Новая теоретическая модель позволила рассчитать поведение сигналов на частотах до 30 Гц с пиковым усилением в районе 8 Гц.

Чтобы проверить гипотезу, ученые проанализировали записи геомагнитных наблюдений с 2012 по 2022 год, полученные в обсерватории Эскдалемуир в Шотландии.

Удалив техногенный шум, исследователи искали стабильные узкополосные колебания, которые должны сохраняться годами в отличие от коротких естественных или искусственных всплесков.

Модель также подразумевает четкое различие между частицами.

Сигнал аксионов должен изменять интенсивность и направление в зависимости от точки наблюдения, поскольку для создания волн им требуется магнитное поле Земли (высокую чувствительность расчеты показывают в Юго-Восточной Азии).

Сигнал темных фотонов должен оставаться равномерным по всей планете, поскольку эти частицы не нуждаются в внешнем магнитном поле.

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Загадочные кандидаты и новые границы

Прямого открытия аксионов при анализе не состоялось, однако отсутствие подтвержденного сигнала позволило установить в 100 раз более строгие ограничения по их взаимодействию со светом, чем при предыдущих наземных экспериментах.

Эти данные стали конкурентоспособными даже в сравнении с орбитальными рентгеновскими телескопами Chandra и NuSTAR.

В то же время поиск темных фотонов принес неожиданные результаты.

"Ученые обнаружили несколько устойчивых кандидатов в сигналы, которые потенциально могут соответствовать темной материи, хотя их все еще могут объяснять неизвестные экологические факторы, поведение оборудования или другие формы помех", - отмечают авторы исследования.

Для окончательных выводов потребуются дальнейшие наблюдения из сети геомагнитных обсерваторий по всему миру, которые позволят отделить глобальный сигнал темной материи от локальных помех.