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РФ наращивает удары, а Украина готовит ответ: "Мадяр" назвал главные вызовы в войне

14:17 16.08.2026 Вс
2 мин
Пока РФ усиливает удары по Украине, украинские беспилотники бьют по ее тылу
aimg Мария Науменко
РФ наращивает удары, а Украина готовит ответ: "Мадяр" назвал главные вызовы в войне Фото: командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди (Getty Images)
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Россия продолжает наращивать ракетные и ударные дроны атаки по Украине. В то же время, украинские силы усиливают удары по военным объектам и логистике противника в его тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

По словам "Мадяра", война все больше ощущается не только на фронте, но и в российском тылу. Украинские беспилотники регулярно добиваются военных и промышленных объектов противника.

"Текущи и последующие вызовы и сложности на поверхности", - отметил Мадяр.

В их числе он назвал наращивание Россией ракетных и комбинированных ударов с применением ударных дронов, а также новую волну мобилизации, которую, по его словам, Москва пытается не афишировать.

Отдельно командующий ССС обратил внимание на позицию международных партнеров Украины, отметив, что их колебания также остаются одним из вызовов.

В то же время украинские военные продолжают наносить противнику удары в тылу.

Результаты работы ССС

По словам Мадяра, в течение 1-15 августа силами ССС было ликвидировано более 5000 российских военных. В среднем это около 333 потерь противника в сутки.

Он также сообщил об ударах по российским судам. За первую половину августа было поражено 22 плавсредства, а общее количество таких целей за время операции, по его данным, достигло 228.

Продолжается и работа по энергетической инфраструктуре оккупированного Крыма. Мадяр заявил, что за две недели было поражено 74 энергоузла, а за 45 суток - 243.

"Нам свое делать – возвращать боль врагу", – подытожил командующий СБС.

Российские войска в июле понесли одни из самых больших потерь с начала полномасштабной войны.

По данным The New York Post, общие потери РФ за месяц составили 42 860 военных убитыми и ранеными. Это самый высокий показатель с января 2025 и четвертый за все время войны.

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