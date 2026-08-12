Марс скрывал целую эпоху: метеорит возрастом 1,27 млрд лет все изменил

Марсианский метеорит возрастом 1,27 млрд лет открыл неизвестный этап истории Красной планеты. Камень NWA 13441 помог ученым восполнить важный пробел в геологическом прошлом Марса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space .

Камень, соединивший эпохи

Ученые объяснили: когда астероиды врезаются в Марс, они выбивают куски его поверхности в открытый космос. Блуждая по орбите миллионы лет, некоторые из этих обломков в конце концов падают на Землю в виде метеоритов.

Долгое время ученые находили либо очень старые, либо относительно молодые марсианские метеориты. Однако промежуток времени от 600 миллионов до 2,4 миллиарда лет назад сведений почти не было.

Найденный камень в возрасте 1,27 миллиарда лет стал именно тем утраченным элементом, которого не хватало учёным.

Соавтор исследования, профессор Итан Бакстер из Бостонского колледжа, не скрывал своего увлечения находкой.

"Характеристики этого метеорита оказались абсолютно неожиданными. Ни один другой марсианский метеорит подобного типа не имеет возраста 1,27 миллиарда лет", - подчеркнул исследователь.

Еще один марсианский метеорит, найденный в Северо-Западной Африке, известен под номером 7635. Возраст небесного тела составляет около 2,5 миллиарда лет (фото: Мохаммед Хмани)

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Тайна из глубин планеты

Находка удивила исследователей не только своим возрастом, но и химическим составом. Внутри камня обнаружили редкий металл неодим.

Обычно этот элемент находят в древнейших космических породах, которые формировались еще на рассвете Солнечной системы - более 4,5 миллиарда лет назад.

Сочетание древних и младших пород в одном обломке подсказывает геологам важную вещь: недра Марса остаются практически нетронутыми с момента формирования планеты.

В отличие от Земли, где континенты постоянно двигаются, сталкиваются и переплавляют подземные породы, на Марсе нет подвижных тектонических плит. Благодаря этому Красная планета хранит свою древнюю геологическую память.

В настоящее время исследователи продолжают изучать уникальный образец, надеясь узнать еще больше о вулканической активности и развитии нашего космического соседа.