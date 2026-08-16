Вчені знайшли новий тип космічного об'єкта: він яскравіший за зорі у 100 млрд разів

Міжнародна група астрономів за допомогою космічного телескопа James Webb виявила принципово новий тип космічних об'єктів - чорну діру-зорю. Об'єкт з раннього Всесвіту отримав назву MoM-BH*-1.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Gizmodo .

Унікальні характеристики MoM-BH*-1

Зовні космічний об'єкт нагадує гігантську зорю розміром із усю Сонячну систему, однак він випромінює приблизно у 100 мільярдів разів більше енергії, ніж будь-яка відома зоря.

За словами провідного автора дослідження Рохана Найду з Гавайського університету, об'єкт оповитий настільки щільними хмарами газу, що фактично випромінює світло як при зоряних явищах.

Науковці зазначають, що MoM-BH*-1 одночасно демонструє ключові властивості як чорних дір, так і зірок, а також повністю затьмарює свою галактику.

Світло об'єкта різко зникає нижче певної довжини хвилі - явище відоме як стрибок Бальмера. На відміну від типових червоних об'єктів, де відтінок дає пил, спектр MoM-BH*-1 вказує на наявність великої хмари іонізованого газу.

Дослідники вважають, що подібні об'єкти можуть бути початковим етапом народження надмасивних чорних дір.

Графік, що ілюструє "розриви Бальмера" - явище, яке виникає, коли зовнішні шари зірки поглинають світло з довжиною хвилі, меншою за характерну. Спостереження у зірці Вега та MoM-BH*-1 (джерело: NASA, ESA, CSA, JWST; візуалізація: Роган Наіду)

Читайте більше: Ядерний вибух у Хіросімі створив невідому речовину: її виявили через 80 років

Розгадка таємниці "маленьких червоних цяток"

Астрофізики зазначають, що нове відкриття допомагає пояснити природу так званих "маленьких червоних цяток" у ранньому Всесвіті - компактних об'єктів з високим червоним зсувом, які раніше дивували вчених.

Якщо їхній колір зумовлений газом, а не пилом, це пояснює, чому ранні надмасивні чорні діри мають значно більші маси, ніж передбачали класичні моделі.

Науковці вже забронювали новий час для спостережень на телескопі JWST. З грудня команда розпочне детальний аналіз фізики цих об'єктів, щоб встановити їхню точну масу та особливості "зоряної" атмосфери.