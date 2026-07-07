Ученые впервые извлекли молекулы из костей возрастом 113 млн лет: что это дало

Международная группа исследователей под руководством Университета Кертина раскрыла тайну сохранения остатков птерозавра, пролежавших в земле 113 миллионов лет. Идеальной консервации поспособствовали древние микроорганизмы.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в iScience.
Объектом исследования стала окаменевшая фаланга крыла птерозавра, найденная на северо-востоке Бразилии.
Уникальность этой находки заключается в том, что кость сохранилась в объемном трехмерном виде и не была разбита под тяжестью земных пластов.
Главным прорывом для науки стало то, что палеонтологам впервые в истории удалось извлечь и исследовать молекулы из костей птерозавра.
Внутри образца обнаружили уникальные химические следы – стероиды.
По словам директора Западно-Австралийского центра органической и изотопной геохимии Клити Грайс, эти биомаркеры являются прямым доказательством того, что доисторический летучий ящер питался преимущественно рыбой или кальмарами.
"Такое молекулярное исследование открывает новую эру в палеонтологии, позволяя буквально заглянуть в тарелку существ, вымерших миллионы лет назад", - отмечает ученая.
Микроскопический снимок среза окаменелости птерозавра, на котором видны углеродное покрытие и слои минералов (источник: Grice et al., iScience)
Долгое время в научной среде считалось, что кислород является главным врагом окаменелостей, поскольку он запускает процессы окисления и быстро разрушает органические ткани.
Однако находка бразильского птерозавра доказывает обратное – в некоторых случаях именно кислород становится двигателем консервации благодаря работе специфических микроорганизмов.
Цепочка событий, которую зафиксировали ученые:
Этот биологический щит успел зацементировать структуру крыла до того, как ее уничтожили внешние факторы или давление океанического дна.
Подобный защитный механизм древнего микробиома сейчас начинают фиксировать и в других точках планеты.
Ученые считают, что они открыли новый глобальный тип консервации (Lagerstätten mechanism), когда крошечные бактерии выступают главными спасателями останков древней фауны.