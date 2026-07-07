Ученые впервые извлекли молекулы из костей возрастом 113 млн лет: что это дало

Объектом исследования стала окаменевшая фаланга крыла птерозавра, найденная на северо-востоке Бразилии.

Уникальность этой находки заключается в том, что кость сохранилась в объемном трехмерном виде и не была разбита под тяжестью земных пластов.

Главным прорывом для науки стало то, что палеонтологам впервые в истории удалось извлечь и исследовать молекулы из костей птерозавра.

Внутри образца обнаружили уникальные химические следы – стероиды.

По словам директора Западно-Австралийского центра органической и изотопной геохимии Клити Грайс, эти биомаркеры являются прямым доказательством того, что доисторический летучий ящер питался преимущественно рыбой или кальмарами.

"Такое молекулярное исследование открывает новую эру в палеонтологии, позволяя буквально заглянуть в тарелку существ, вымерших миллионы лет назад", - отмечает ученая.

Микроскопический снимок среза окаменелости птерозавра, на котором видны углеродное покрытие и слои минералов (источник: Grice et al., iScience)

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Как микробы стали идеальными консервантами биоматериала?

Долгое время в научной среде считалось, что кислород является главным врагом окаменелостей, поскольку он запускает процессы окисления и быстро разрушает органические ткани.

Однако находка бразильского птерозавра доказывает обратное – в некоторых случаях именно кислород становится двигателем консервации благодаря работе специфических микроорганизмов.

Цепочка событий, которую зафиксировали ученые:

после смерти рептилия опустилась ко дну древнего океана;

вокруг ее тела образовался специфический микробиом, включающий особые сероокислительные бактерии;

эти микробы начали активно расщеплять мягкие ткани и жиры птерозавра;

продукты жизнедеятельности микробов запустили стремительный процесс минерализации вокруг костей скелета.

Этот биологический щит успел зацементировать структуру крыла до того, как ее уничтожили внешние факторы или давление океанического дна.

Подобный защитный механизм древнего микробиома сейчас начинают фиксировать и в других точках планеты.

Ученые считают, что они открыли новый глобальный тип консервации (Lagerstätten mechanism), когда крошечные бактерии выступают главными спасателями останков древней фауны.