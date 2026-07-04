Ученые нашли скрытую ДНК в рукописях 1300-летней давности: как это возможно
Американские ученые создали безопасный метод сбора ДНК из старинных пергаментов. Технология позволяет выделять клеточный материал животных, из шкур которых изготовляли страницы, без малейшего разрушения ценных манускриптов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в Manuscript Studies.
Обычные цитологические щеточки спасают хрупкие рукописи
Главной проблемой развития генетического анализа древних документов всегда был страх архивариусов и историков относительно целостности культурного наследия.
Традиционные методы сбора ДНК требовали отрезать или соскребать небольшие фрагменты материала, а это навсегда портило уникальные артефакты.
Новый подход полностью решает эту проблему благодаря простой, но эффективной технологии:
Для сбора ДНК учёные используют сухие цитологические щеточки (аналогичны тем, что применяются в медицине для мазков).
Исследователи осторожно и деликатно производят инструментом поверхностью страниц.
Щеточка эффективно собирает остатки клеточного материала, которые накапливались на коже животных при производстве пергамента, не нарушая целостность и структуру деликатного артефакта.
В ходе испытаний ученые протестировали метод на 91 рукописи из библиотеки Университета Дьюка. Исследованные документы были созданы в период от конца VIII века до начала XX века в разных уголках мира - от Англии до Эфиопии. Во всех случаях пергаменты остались невредимыми.
Ученый применяет новый метод неразрушающего отбора образцов для проведения генетического анализа пергаментных рукописей (фото: Нэш Данн, Университет штата Северная Каролина)
Новое окно в истории: о чем расскажет генетический код?
После снятия биоматериала со щеток ученые используют передовые технологии секвенирования нового поколения, обычно применяемые в криминалистике. Они позволяют выделить, восстановить и многократно усилить полученные генетические последовательности.
Поскольку пергамент на протяжении тысячелетий изготовляли из кож домашних животных (овец, коз, телят), скрытая в них ДНК является огромным и ранее недоступным архивом эмпирических данных.
Благодаря анализу этих генов историки смогут:
Точно устанавливать время и географический регион, где была изготовлена конкретная рукопись;
Отслеживать древние торговые маршруты, по которым перемещались материалы для письма;
Исследовать эволюцию домашних пород животных, развитие сельскохозяйственных практик, а также историю распространения болезней среди домашних животных.
Авторы исследования надеются на то, что безопасность их метода поможет завоевать доверие великих музеев и архивов по всему миру.
Ученые считают, что это позволит превратить тысячи закрытых исторических хранилищ в полноценные генетические лаборатории, объединив усилия биологов, археологов и медиевистов.