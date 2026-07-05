Пещеры хранили человеческую ДНК тысячи лет: что открыли ученые

Исследователи из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии совместно с археологами Испании и Португалии впервые успешно извлекли аутентичную ДНК древних людей непосредственно из пещерных стен.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Communications .

Как ДНК тысячелетиями была спрятана в камне?

Проект First Art первоначально создавался для анализа пигментов и датировки древнейшей настенной живописи.

Однако ученые решили проверить, могли ли сверхчувствительные современные технологии зафиксировать следы слюны (которую первобытные люди использовали, выдувая краску через костяные трубочки) или пота от прикосновений рук на скалах.

Специалисты исследовали 24 настенные панели в 11 пещерах, собрав 54 образца налета, чистой породы и осадка. Только 5 образцов содержали качественный генетический материал, но их анализ дал сенсационные результаты.

Уникальные находки генетиков:

Чистый человеческий след. В португальской пещере Эскурал образец из пигментированной кальцитовой коры содержал исключительно человеческую ДНК без примесей животной.

Это доказывает, что генетический материал попал туда из-за прямого контакта с телесными жидкостями человека.

Сюрприз на голых стенах. Древнюю ДНК обнаружили и на обычных участках скал в пещерах Эскурал и Коварон (Испания), которые первоначально принимали только для контрольного сравнения.

Определение пола и эры. ДНК из образцов пещеры Коварон ясно указала, что древние люди принадлежали к западноевропейским охотникам-собирателям. Более того, в трех образцах преобладала женская ДНК, а в одном - мужская.

Возраст найденной ДНК оценивается по меньшей мере в 2000 лет, однако история пещеры Эскурал указывает на то, что минимальный возраст некоторых профилей может достигать 4000-5000 лет.

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Стены как живые архивы: неудача в Альтамире

Новый способ полностью изменяет представление о том, где палеонтологи могут находить следы прошедшего. Каменные стены оказались долговечными архивами человеческого присутствия, которые способны рассказать, какие группы входили вглубь пещерных систем и существовало ли разделение пещерных зон между мужчинами и женщинами.

Однако исследование продемонстрировало и слабые места технологии. Например, уникальный первобытный инструмент – аэрограф из птичьей кости из пещеры Альтамира, которым когда-то выдували охру на стены, – вообще не показал древней ДНК.

Ученые объясняют это тем, что спустя десятилетия современных исследований и прикосновений археологов древний эволюционный след оказался полностью погребенным под генетическим материалом наших современников.

Сейчас приоритетом для команды является усовершенствование технологии минимально инвазивного сбора образцов и поиск пещер с лучшими микроклиматическими условиями для сохранения молекул, особенно в местах, где сохранились древние отпечатки человеческих ладоней.