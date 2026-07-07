Вчені вперше дістали молекули з кісток віком 113 мільйонів років: що це дало

Об'єктом дослідження стала скам'яніла фаланга крила птерозавра, знайдена на північному сході Бразилії.

Унікальність знахідки полягає у тому, що кістка збереглася в об'ємному тривимірному вигляді й не була розтрощена під вагою нашарувань землі.

Головним проривом для науки стало те, що палеонтологам уперше в історії вдалося вилучити та дослідити безпосередньо молекули з кісток птерозавра.

Всередині зразка виявили унікальні хімічні сліди - стероїди.

За словами директорки Західно-Австралійського центру органічної та ізотопної геохімії Кліті Грайс, ці біомаркери є прямим доказом того, що доісторичний летючий ящер харчувався переважно рибою або кальмарами.

"Таке молекулярне дослідження відкриває нову еру в палеонтології, дозволяючи буквально зазирнути у тарілку істот, що вимерли мільйони років тому", - зазначає науковиця.

Мікроскопічний знімок зрізу скам’янілості птерозавра, на якому видно вуглецеве покриття та шари мінералів (джерело: Grice et al., iScience)

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Як мікроби стали ідеальними консервантами біоматеріалу?

Тривалий час науковці вважали, що кисень є головним ворогом скам'янілостей, оскільки він запускає процеси окиснення та швидко руйнує органічні тканини.

Проте знахідка бразильського птерозавра доводить протилежне - у деяких випадках саме кисень стає рушієм консервації завдяки роботі специфічних мікроорганізмів.

Ланцюжок подій, який зафіксували вчені:

після смерті рептилія опустилася на дно давнього океану;

навколо її тіла утворився специфічний мікробіом, куди входили особливі сіркоокиснювальні бактерії;

ці мікроби почали активно розщеплювати м'які тканини та жири птерозавра;

продукти життєдіяльності бактерій запустили швидкий процес мінералізації навколо кісток скелета.

Цей біологічний "щит" встиг зацементувати структуру крила до того, як її знищили зовнішні фактори або тиск океанічного дна.

Подібний захисний механізм стародавнього мікробіому зараз починають фіксувати й в інших точках планети.

Науковці вважають, що вони відкрили новий глобальний тип консервації (Lagerstätten mechanism), коли крихітні бактерії виступають головними рятівниками рештків прадавньої фауни.