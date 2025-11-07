Учатся на уроках войны в Украине: Пентагон объявил о намерении приобрести миллион дронов

Пентагон использует опыт войны в Украине для усиления армии. В частности министерство войны США планирует приобрести для вооруженных сил более миллиона беспилотников в течение следующих нескольких лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что для вооруженных сил планируется приобрести не менее одного миллиона беспилотников в следующие два-три года. Также есть планы покупать не менее полумиллиона дронов для Армии США каждый год дальше.

Дрисколл заявил, что сейчас Армия США получает лишь около 50 тысяч дронов ежегодно, а этого недостаточно. Поэтому разработан план значительного увеличения закупок дронов.

"Это большой подъем. Но это подъем, который мы вполне способны выполнить", - сказал он.

Командующий арсеналом Пикатинни в США (место, где разрабатывают варианты противодействия дронам), генерал-майор Джон Рейм, сказал изданию, что США вынесли много уроков из войны в Украине. Главный из них - это развертывание беспрецедентного количества дронов на поле боя.

Влияние дронов на поле боя

Дешевые и маленькие, дроны оказались страшным оружием в войне Украины против российских оккупантов. Из-за высокой концентрации противовоздушной обороны обычная авиация играет ограниченную роль.

Дроны стали главным оружием на фронте этой войны. Украина и РФ вместе производят до 4 миллионов дронов в год. Китай может производить в два раза больше, если ему это потребуется.

Министр Дрисколл заявил, что его приоритет - это достижение того, чтобы США стали способны производить достаточное количество дронов для любой будущей войны. В том числе нужно наладить изготовление всех необходимых компонентов: от двигателей и датчиков до аккумуляторов и печатных плат. Сейчас большинство деталей дронов в мире производит Китай.

"Мы ожидаем приобретения не менее миллиона дронов в течение следующих двух-трех лет... И мы ожидаем, что через один-два года мы будем знать, что в момент конфликта мы будем иметь цепь поставок, которая будет достаточно надежной и глубокой, чтобы мы могли использовать ее для производства столько дронов, сколько нам нужно", - сказал он.

США пытаются догнать Украину

Пентагон активно работает над тем, чтобы преодолеть проблемы в вооружении армии дронами. Еще в 2023 году было объявлено о намерении приобрести тысячи дронов до августа 2025 года, но неизвестно, в каком состоянии эта программа сейчас.

Сенаторы США внесли на рассмотрение законопроект, который обязывает правительство создать в Техасе завод по производству дронов мощностью миллион единиц в год. Но Дрисколл говорит, что армия не должна полагаться на один завод - лучше работать со многими производителями, в том числе коммерческими.

Другая сторона проблемы - дроны вытесняют некоторые старые системы вооружения. А сенаторы колеблются отменить закупки таких систем, поскольку они дают деньги и рабочие места их штатам.