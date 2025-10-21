ua en ru
Летит 450 км/ч: Украина и США будут серийно производить перехватчики "Шахедов"

Украина, Вторник 21 октября 2025 22:39
Летит 450 км/ч: Украина и США будут серийно производить перехватчики "Шахедов" Иллюстративное фото: Украина и США будут серийно производить перехватчики "Шахедов" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинская компания Bullet и американская AIRO Group Holdings, Inc. подписали письмо о намерениях создать совместное предприятие по производству высокоскоростных дронов-перехватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз AIRO.

Отмечается, что партнерство будет базироваться на принципах 50/50 и будет ориентировано на потребности США, стран НАТО и Украины.

По данным пресс-релиза AIRO, окончательное подписание соглашения ожидается в течение 60 дней. После этого предприятие планирует сотрудничать с Министерством обороны Украины и заключать контракты с Минобороны США, НАТО и союзников.

Технические характеристики дронов впечатляют: они способны развивать скорость до 300 миль в час (450 км/ч), преодолевать расстояние до 200 км и нести груз от 2,5 до 9 кг.

В пресс-релизе отмечается, что предприятие также сосредоточится на исследованиях и разработках перехватывающих и ударных конфигураций следующего поколения.

"Скорость 300 миль в час обеспечивает беспрецедентную скорость реагирования на воздушные угрозы, а проверенная боевая эффективность дронов в операциях в Украине демонстрирует надежность в реальных условиях", - говорится в сообщении.

Ранее команда инженеров компании "Генерал Черешня" в тесном сотрудничестве с подразделениями обороны завершила разработку и запустила серийное производство дрона-перехватчика "Генерал Черешня Bullet", который предназначен для обнаружения и нейтрализации вражеских ударных БПЛА типа "Шахед".

AIRO описывает себя как технологически дифференцированную платформу для аэрокосмической отрасли, автономных транспортных средств и воздушной мобильности. Компания работает в четырех направлениях: дроны, авионика, обучение и электрическая воздушная мобильность, ориентируясь на возможности 21 века в аэрокосмической и оборонной отраслях.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что у Украины уже есть дроны-перехватчики, которые могут противостоять российским "Шахедам" с реактивными двигателями.

