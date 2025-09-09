"Болельщикам - терпения": первые слова Реброва после матча с Азербайджаном

Ничья после поражения

Уступивна старте Франции (0:2), Украина сыграла вничью с Азербайджаном - 1:1. "Сине-желтые" усилиями Судакова открыли счет на 51-й минуте. Однако удержать победу не смогли.

Под конец игры, мяч в штрафной нашей команды попал в руку Зинченко и судья, после просмотра ВАР, назначил пенальти в ворота Трубина. Хозяева реализовали 11-метровый, а украинцы не сумели забить во второй раз.

После двух матчей "сине-желтые", как и Азербайджан, имеют 1 балл в активе и уступают в группе сборным Исландии и Франции.

Что сказал тренер

После матча Ребров прокомментировал неутешительный результат противостояния с аутсайдером.

"Не получилось выиграть, создавать достаточно моментов. К сожалению, мы начали нагружать штрафную площадь лишь в последние 15 минут. Надо было раньше это делать. Хотя это было тяжело с пятью защитниками у соперника", - отметил Ребров.

Кроме того, он пожаловался на состояние поля в Баку, а также отметил, что Азербайджан действовал совсем не так, как в матче с Исландией, в котором потерпел поражение - 0:5.

"Поле было очень тяжелое, чтобы создавать моменты. Соперник совсем иначе играл, не так, как против Исландии. Сыграли очень компактно, не давали никаких зон", - подчеркнул тренер.

В завершении, Ребров призвал болельщиков к терпению и ждать следующих матчей, в которых его подопечные сделают все для победы.

"Я очень расстроен, что мы не выиграли, что не создали достаточно моментов. Болельщикам - терпения, ждать следующей игры. Мы все будем делать для победы".

Когда следующие матчи

Украина набрала 1 балл в двух стартовых матчах отбора ЧМ-2026. По три очка имеют сборные Исландии и Франции, которые сегодня сыграют между собой в Париже (начало - в 21:45 по Киеву).

Следующие поединки "сине-желтые" проведут уже в октябре. 10 октября на выезде против Исландии и 13-го в польском Кракове - с Азербайджаном.