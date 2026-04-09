Убийцу украинки в США признали недееспособным предстать перед судом

В США мужчину, которого обвиняют в убийстве украинки Ирины Заруцкой в поезде, признали психически недееспособным предстать перед судом. Из-за этого рассмотрение дела могут отложить минимум на полгода.

Главное: Решение суда: 35-летнего Декарлоса Брауна признали "неспособным участвовать в процессе" из-за психического состояния.

Задержка дела: Ключевое слушание перенесли на 180 дней. Следующие полгода подозреваемый будет находиться в федеральном медучреждении.

Суть статуса: Это не освобождение от ответственности, а приостановление суда до момента, пока обвиняемый не сможет понимать ход процесса.

Двойная экспертиза: Помимо штатного расследования, проводится отдельная проверка на федеральном уровне, что также влияет на сроки.

Позиция семьи: Родные Ирины Заруцкой готовят гражданский иск о неправомерной смерти и настаивают на надлежащем правосудии, несмотря на затягивание.

Что решил суд

Согласно судебным документам, поданным в суд округа Мекленбург, 35-летнего Декарлоса Брауна, признали "неспособным участвовать в процессе". Соответствующий вывод сделали после обследования в больнице Central Regional Hospital в конце декабря 2025 года.

Его адвокат подал ходатайство о переносе ключевого слушания на 180 дней. Причина - пребывание подозреваемого в федеральном учреждении, что делает невозможным проведение необходимых процедур в рамках дела.

Сторона обвинения согласилась на перенос.

Что означает "неспособен к суду"

Юристы объясняют, что такой статус не означает освобождение. Речь идет о ситуации, когда человек не понимает сути судебного процесса и не может помогать адвокату.

В таких случаях обвиняемого обычно направляют в специализированное медицинское учреждение, где пытаются восстановить его способность участвовать в суде.

Параллельно продолжается еще одна экспертиза - уже на федеральном уровне. Она также может повлиять на сроки рассмотрения дела. Пока что рассмотрение дела в штате приостановлено, а дата суда не определена. В то же время процессы в штатном и федеральном судах продолжаются отдельно.

Реакция семьи

Для семьи погибшей новое развитие событий означает еще большую неопределенность. Адвокат семьи заявила, что они хотят, чтобы дело было рассмотрено должным образом, даже если это потребует больше времени.

В то же время семья рассматривает возможность подачи гражданского иска о неправомерной смерти.

Что известно об убийстве украинки

23-летнюю Ирину Заруцкую убили 22 августа 2025 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США). Девушку нашли с ножевыми ранениями на трамвайной станции South End - медики констатировали смерть на месте.

Ирина незадолго до смерти переехала в США, спасаясь от войны в Украине. Она жила в Шарлотте, работала и училась, мечтая начать новую жизнь.

По данным полиции, нападение произошло в вагоне поезда городской транспортной системы. Подозреваемым в убийстве является Декарлос Браун, которого задержали вскоре после трагедии. Он имел криминальное прошлое и, по данным СМИ, проблемы с психическим здоровьем.