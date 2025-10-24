ua en ru
В США выдвинули обвинения в убийстве украинки: преступнику грозит смертная казнь

Пятница 24 октября 2025 16:56
В США выдвинули обвинения в убийстве украинки: преступнику грозит смертная казнь Фото: Украинка Ирина Заруцкая, которую убили в США (facebook.com_iryna.zarutska)
Автор: Татьяна Веремеева

Федеральный суд присяжных в США предъявил обвинение Декарлосу Брауну-младшему в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Ему грозит смертная казнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Большое жюри установило, что Браун намеренно убил Ирину Заруцкую 22 августа во время нападения в поезде Charlotte Area Transit System.

Адвокат семьи погибшей Лорен О. Ньютон заявила, что близкие украинки "довольны обвинительным заключением и надеются на скорое правосудие для Ирины".

Что известно об убийстве украинки Ирины Заруцкой в США

РБК-Украина рассказывало, что 22 августа 2025 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США) жестоко убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая сбежала в Америку от войны. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли на трамвайной станции South End. Медики констатировали смерть на месте.

Ирина незадолго до трагедии поселилась в Шарлотте, мечтала начать новую жизнь, училась на ветеринарного ассистента, любила животных и искусство.

По данным полиции, нападение на Ирину совершил Декарлос Браун прямо в вагоне поезда Charlotte Area Transit System. Нападающий нанес ей смертельные удары ножом - видео инцидента попало в сеть и вызвало волну возмущения по всей стране.

Браун имел длинную криминальную историю: в 2014 году он отсидел шесть лет за вооруженное ограбление, неоднократно привлекался за нападения, домашнее насилие и хулиганство. Его мать заявила, что мужчина страдал шизофренией и проходил принудительное лечение. Несмотря на это, в январе 2025 года суд отпустил его без залога.

Похороны Ирины Заруцкой состоялись 27 августа в Шарлотте.

