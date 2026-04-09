Вбивцю українки у США визнали недієздатним постати перед судом

У США чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві українки Ірини Заруцької у поїзді, визнали психічно недієздатним постати перед судом. Через це розгляд справи можуть відкласти щонайменше на пів року.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на WCNC .

Головне: Рішення суду: 35-річного Декарлоса Брауна визнали "нездатним брати участь у процесі" через психічний стан.

Затримка справи: Ключове слухання перенесли на 180 днів. Наступні пів року підозрюваний перебуватиме у федеральній медустанові.

Суть статусу: Це не звільнення від відповідальності, а призупинення суду до моменту, поки обвинувачений не зможе розуміти хід процесу.

Подвійна експертиза: Окрім штатного розслідування, триває окрема перевірка на федеральному рівні, що також впливає на терміни.

Позиція родини: Рідні Ірини Заруцької готують цивільний позов щодо неправомірної смерті та наполягають на належному правосудді, попри затягування.

Що вирішив суд

Згідно з судовими документами, поданими до суду округу Мекленбург, 35-річного Декарлоса Брауна, визнали "нездатним брати участь у процесі". Відповідний висновок зробили після обстеження в лікарні Central Regional Hospital наприкінці грудня 2025 року.

Його адвокат подав клопотання про перенесення ключового слухання на 180 днів. Причина - перебування підозрюваного у федеральній установі, що унеможливлює проведення необхідних процедур у межах справи.

Сторона обвинувачення погодилася на перенесення.

Що означає "нездатний до суду"

Юристи пояснюють, що такий статус не означає звільнення. Йдеться про ситуацію, коли людина не розуміє суті судового процесу та не може допомагати адвокату.

У таких випадках обвинуваченого зазвичай направляють до спеціалізованого медичного закладу, де намагаються відновити його здатність брати участь у суді.

Паралельно триває ще одна експертиза - вже на федеральному рівні. Вона також може вплинути на строки розгляду справи. Поки що розгляд справи у штаті призупинений, а дата суду не визначена. Водночас процеси у штатному та федеральному судах тривають окремо.

Реакція родини

Для родини загиблої новий розвиток подій означає ще більшу невизначеність. Адвокат сім’ї заявила, що вони хочуть, аби справа була розглянута належним чином, навіть якщо це потребує більше часу.

Водночас родина розглядає можливість подання цивільного позову щодо неправомірної смерті.

Що відомо про вбивство українки

23-річну Ірину Заруцьку вбили 22 серпня 2025 року у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна, США). Дівчину знайшли з ножовими пораненнями на трамвайній станції South End - медики констатували смерть на місці.

Ірина незадовго до смерты переїхала до США, рятуючись від війни в Україні. Вона жила у Шарлотті, працювала та навчалася, мріючи розпочати нове життя.

За даними поліції, напад стався у вагоні поїзда міської транспортної системи. Підозрюваним у вбивстві є Декарлос Браун, якого затримали невдовзі після трагедії. Він мав кримінальне минуле та, за даними ЗМІ, проблеми з психічним здоров’ям.