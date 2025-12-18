Важно найти компромисс: Макрон сделал заявление о репарационном кредите для Украины

Выступая во время саммита, Макрон заявил, что он уверен - Европейский Союз может найти компромисс по финансированию Украины. По его словам, лидеры ЕС настроены на то, чтобы "предоставить пакет финансирования".

"Очень важно, чтобы мы нашли правильный компромисс, и я уверен, что мы его найдем", - отметил он.

Макрон добавил, что позиция ЕС по этому вопросу "очень четкая", поскольку европейцы поддерживают Украину в ее сопротивлении российским оккупантам. ЕС пытается помочь с финансированием и с заключением "прочного и справедливого мира".