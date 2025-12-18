Каллас оценила вероятность согласования репарационного кредита для Украины

Успех согласования репарационного кредита для Украины на саммите стран Евросоюза 18-19 декабря оценивается на уровне 50 на 50.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Евросоюз не может позволить себе провала на переговорах и должен показать свою силу", - заявила Каллас. Она также подчеркнула, что понимает, что на Бельгию оказывается большое давление, чтобы она согласилась на предложения, но отметила, что ЕС учел беспокойство, которое он выразил относительно использования замороженных российских активов для репарационного кредита.