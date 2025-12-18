Важливо знайти компроміс: Макрон зробив заяву про репараційний кредит для України

Виступаючи під час саміту, Макрон заявив, що він впевнений - Європейський Союз може знайти компроміс щодо фінансування України. За його словами, лідери ЄС налаштовані на те, щоб "надати пакет фінансування".

"Дуже важливо, щоб ми знайшли правильний компроміс, і я впевнений, що ми його знайдемо", - зазначив він.

Макрон додав, що позиція ЄС з цього питання "дуже чітка", оскільки європейці підтримують Україну в її спротиві російським окупантам. ЄС намагається допомогти з фінансуванням та з укладенням "міцного та справедливого миру".