Важно найти компромисс: Макрон сделал заявление о репарационном кредите для Украины

Брюссель, Четверг 18 декабря 2025 12:55
Важно найти компромисс: Макрон сделал заявление о репарационном кредите для Украины Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в том, что Европа сможет найти компромисс относительно финансирования потребностей Украины. Позиция ЕС в этом вопросе "очень четкая".

Об этом РБК-Украина со ссылкой на выступление Макрона на саммите ЕС в Брюсселе, французского президента цитирует The Guardian.

Выступая во время саммита, Макрон заявил, что он уверен - Европейский Союз может найти компромисс по финансированию Украины. По его словам, лидеры ЕС настроены на то, чтобы "предоставить пакет финансирования".

"Очень важно, чтобы мы нашли правильный компромисс, и я уверен, что мы его найдем", - отметил он.

Макрон добавил, что позиция ЕС по этому вопросу "очень четкая", поскольку европейцы поддерживают Украину в ее сопротивлении российским оккупантам. ЕС пытается помочь с финансированием и с заключением "прочного и справедливого мира".

Отметим, что до Макрона уже успел "отличиться" пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан утверждает, что идея Европейского Союза по использованию замороженных активов России для репарационного кредита Украине "мертва".

Однако мнение Орбана, скорее всего, проигнорируют, поскольку ЕС настроен решительно. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не покинет сегодняшнюю встречу лидеров ЕС в Брюсселе, не найдя решения по дальнейшему финансированию Украины.

Высокая представительница ЕС по вопросам дипломатии Кая Каллас оценила успех согласования репарационного кредита для Украины на саммите стран Евросоюза 18-19 декабря на уровне 50 на 50.

Лидеры ЕС уже больше месяца не могут согласовать решение о предоставлении Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России. Решение активно блокирует Бельгия, которая имеет собственную финансовую заинтересованность в российских деньгах. Официально же бельгийское правительство заявляет, что якобы опасается "возмездия" со стороны российского режима.

