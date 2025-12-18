Важно найти компромисс: Макрон сделал заявление о репарационном кредите для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в том, что Европа сможет найти компромисс относительно финансирования потребностей Украины. Позиция ЕС в этом вопросе "очень четкая".

Об этом РБК-Украина со ссылкой на выступление Макрона на саммите ЕС в Брюсселе, французского президента цитирует The Guardian .

Выступая во время саммита, Макрон заявил, что он уверен - Европейский Союз может найти компромисс по финансированию Украины. По его словам, лидеры ЕС настроены на то, чтобы "предоставить пакет финансирования".

" Очень важно, чтобы мы нашли правильный компромисс, и я уверен, что мы его найдем", - отметил он.