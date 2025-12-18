Важливо знайти компроміс: Макрон зробив заяву про репараційний кредит для України
Президент Франції Еммануель Макрон висловив впевненість в тому, що Європа зможе знайти компроміс щодо фінансування потреб України. Позиція ЄС в цьому питанні "дуже чітка".
Про це РБК-Україна із посиланням на виступ Макрона на саміті ЄС в Брюсселі, французького президента цитує The Guardian.
Виступаючи під час саміту, Макрон заявив, що він впевнений - Європейський Союз може знайти компроміс щодо фінансування України. За його словами, лідери ЄС налаштовані на те, щоб "надати пакет фінансування".
"Дуже важливо, щоб ми знайшли правильний компроміс, і я впевнений, що ми його знайдемо", - зазначив він.
Макрон додав, що позиція ЄС з цього питання "дуже чітка", оскільки європейці підтримують Україну в її спротиві російським окупантам. ЄС намагається допомогти з фінансуванням та з укладенням "міцного та справедливого миру".
Зазначимо, що до Макрона вже встиг "відзначитися" проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Орбан стверджує, що ідея Європейського Союзу щодо використання заморожених активів Росії для репараційного кредиту Україні "мертва".
Проте думку Орбана, скоріше за все, проігнорують, оскільки ЄС налаштований рішуче. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не залишить сьогоднішню зустріч лідерів ЄС у Брюсселі, не знайшовши рішення щодо подальшого фінансування України.
Висока представниця ЄС з питань дипломатії Кая Каллас оцінила успіх погодження репараційного кредиту для України на саміті країн Євросоюзу 18-19 грудня на рівні 50 на 50.
Лідери ЄС вже понад місяць не можуть узгодити рішення щодо надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів Росії. Рішення активно блокує Бельгія, яка має власну фінансову зацікавленість в російських грошах. Офіційно ж бельгійський уряд заявляє, що нібито побоюється "відплати" з боку російського режиму.