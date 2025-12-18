Важливо знайти компроміс: Макрон зробив заяву про репараційний кредит для України

Президент Франції Еммануель Макрон висловив впевненість в тому, що Європа зможе знайти компроміс щодо фінансування потреб України. Позиція ЄС в цьому питанні "дуже чітка".

Про це РБК-Україна із посиланням на виступ Макрона на саміті ЄС в Брюсселі, французького президента цитує The Guardian .

Виступаючи під час саміту, Макрон заявив, що він впевнений - Європейський Союз може знайти компроміс щодо фінансування України. За його словами, лідери ЄС налаштовані на те, щоб "надати пакет фінансування".

"Д уже важливо, щоб ми знайшли правильний компроміс, і я впевнений, що ми його знайдемо", - зазначив він.